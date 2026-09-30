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Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!
Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 10:48
Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!
"Bir Ateşe Attın Beni", "Aşk Eski Bir Yalan", "Kime Ne" ve "Gidiyorum" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Kamuran Akkor, albüm provasında "Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş" şarkısını eşsiz sesiyle seslendirdi. Akkor'un performansı, dinleyenlere adeta müzik ziyafeti yaşattı.