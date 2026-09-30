Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!
Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 30.09.2026 10:48

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

"Bir Ateşe Attın Beni", "Aşk Eski Bir Yalan", "Kime Ne" ve "Gidiyorum" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Kamuran Akkor, albüm provasında "Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş" şarkısını eşsiz sesiyle seslendirdi. Akkor'un performansı, dinleyenlere adeta müzik ziyafeti yaşattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Müzik kariyerine 1966 yılında başlayan Kamuran Akkor, pop müzikten arabeske, klasik Türk müziğinden tiyatro çalışmalarına uzanan geniş sanat hayatıyla Türk müziğinin önemli isimleri arasında yer alıyor. Akkor, özellikle "Bir Ateşe Attın Beni", "Aşk Eski Bir Yalan", "Kime Ne" ve "Gidiyorum" gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı.

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Kuşaklar boyunca şarkılarıyla gönüllerde taht kuran usta sanatçı Kamuran Akkor, albüm provasında "Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş" eserini çıplak sesiyle seslendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Akkor'un güçlü ve etkileyici yorumu, dinleyenlere adeta müzik ziyafeti yaşattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

İŞTE O ANLAR...

Usta sanatçı Kamuran Akkor eşsiz sesiyle herkesi bir kez daha büyüledi: "Deli gibi sevdim" | Video

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Öte yandan geçen günlerde de 'Acıyor', 'Bi' Seni Konuşurum', 'Sen Orada Yoksun' ve 'Baksana Talihe' gibi hitlerin mimarı Göksel, evinde kendi şarkısını seslendirerek adeta mini bir konser vermişti.

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken sanatçının doğal haliyle gerçekleştirdiği balkon performansı, takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

Evde şarkı söylediği anları paylaşan Göksel, çıplak sesiyle herkesi mest etti | Video

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Öte yandan ünlü şarkıcı geçen günlerde de evinin balkonda şarkı söylemişti.

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

İŞTE O ANLAR...

Göksel'den balkonda "Sen Orda Yoksun" performansı! | Video

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçen günlerde Harbiye'de verdiği konserinde sahnede Teoman gibi uzanarak şarkı söylemeyi denemek istedi.

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Ancak giydiği elbise nedeniyle bu anı gerçekleştiremeyince kısa bir an duraksadı.

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Durumu esprili bir şekilde karşılayan sanatçı, seyircilerden alkış topladı. Yaşanan bu eğlenceli anlar geceye renk kattı.

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

"ERKEK ŞARKICI OLMAK İSTİYORUM"

Sevilen isim "Bir daha dünyaya gelirsem erkek şarkıcı olmak istiyorum. İstediklerini yapabiliyorlar ya" sözleriyle güldürdü.

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Öte yandan geçen günlerde Göksel, katıldığı bir YouTube programına samimi açıklamalarıyla damga vurdu. Başarılı sanatçı, programda özel hayatından çocukluğuna kadar dair daha önce duyulmamış pek çok bilinmeyeni içtenlikle paylaştı.

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

"MÜZİK TARAFIM BABAMDAN"

Çocukluk yıllarından aşk hayatına, aile bağlarından bilinmeyen özelliklerine kadar samimi itiraflarda bulunan ünlü sanatçı, özellikle gençlik yıllarında yaşadığı aldatılma hikayesi ve ilişkilerdeki yeni tavrıyla dikkat çekti. Çocukluk yıllarını ve ailesinin müziğe olan etkisini anlatan Göksel, şu ifadeleri kullandı:

"Çok hayalperest ve tuhaf bir çocuktum. Hep dışarıda olmak isterdim. Annem çok şiir yazıyordu. Ama müzik tarafım babamdan geliyor. Babam bizi şarkı söyleyerek uyandırırdı. Bayram ziyaretlerinde ailemizde herkes tek tek şarkı söylerdi. Psikoloji istiyordum felsefe okudum."

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

"OCAĞI UNUTURUM SEVGİLİMİ UNUTMAM"

Özel hayatı ve ilişkileri hakkında ezber bozan bir itirafta bulunan ünlü şarkıcı, geçmişte yaşadığı bir deneyimi de ilk kez paylaştı:

"Çok unutkanım. Ocağın altını kapatmayı unuturum. Gençken aldatıldığımı çok geç anlamıştım. Artık cin gibiyim. Ocağı unuturum sevgilimi unutmam."

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

"GÖRÜNDÜĞÜM KADAR SAKİN DEĞİLİM"

Karakterinin bilinmeyen yönlerine ve müzik tercihlerine de değinen Göksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok küfürlü müzikleri dinleyemiyorum. Göründüğüm kadar sakin değilim hatta hiperaktifim. Yıllar geçtikçe işkolik bir insana dönüştüm. Çok disiplinli ve meraklı biriyim. Aşil tendonum yırtılınca kick boks'u bıraktım."

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

ALIŞKANLIĞIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda bir alışkanlığıyla magazin gündeminde yer almıştı.

54 yaşındaki Göksel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla sahne öncesi hazırlık anlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Videoda "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek konuşmaya başlayan ünlü şarkıcı, çaya olan düşkünlüğünü samimi sözlerle anlatmıştı.

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Samimi açıklamalarda bulunan Göksel, "Çayım her zaman başrolde. Beni sakinleştiriyor. Hayattaki en kötü alışkanlığım bir de herkese bulaştırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Göksel "Hayattaki en kötü alışkanlığım" diyerek bombayı patlattı! "Beni sakinleştiriyor" | Video

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Bu içten açıklamasıyla hayranlarını gülümseten ünlü şarkıcının, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında da sık sık çayla verdiği pozlara yer verdiği görülmüştü.

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

ALIŞKANLIKLARIYLA GÜNDEME GELEN DİĞER İSİMLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK

YASMİN ERBİL

Yasmin Erbil, önceki haftalarda Etiler'deki bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenmişti.

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Erbil, aşk hayatı hakkındaki sorulara, "Paylaşımlar yapıyorum, güzel devam ediyor. Nazar boncuğu koyuyorum altına gizleyerek fotoğrafların.

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Ben koruduğuna inanıyorum. Sirke ile yıkanıyorum nazar için. İnanıyorum böyle şeylerin enerjisine" demişti.

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

NAZARDAN KORKAN TEK KİŞİ YASMİN ERBİL DEĞİL...

Türkücü İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesi Kıbrıs'ta sahne almıştı.

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak oksijene bağlanan Yıldızhan, yaşadıklarını anlatmıştı: "Bir sanatçının boğazının kaşınması ya da akıntı yaşaması şarkı söylemesini zorlaştırıyor.

Kamuran Akkor çıplak sesiyle mest etti! Usta sanatçıdan kulakların pasını silen performans!

Kaşındığı zaman şarkı kesinlikle okunmuyor, bu yüzden sık sık suyla yıkamak gerekiyor.

SON DAKİKA