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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ önce oğluyla poz verdi ardından lansmanda boy gösterdi! Kıvanç Tatlıtuğ’un girişi sosyal medyayı sarstı!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 20:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 20:48

Kıvanç Tatlıtuğ önce oğluyla poz verdi ardından lansmanda boy gösterdi! Kıvanç Tatlıtuğ’un girişi sosyal medyayı sarstı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, mutlulukları ve aile hayatlarıyla parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Mutlu birliktelikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, ilişkilerini bir de Kurt Efe'yle taçlandırdı. Kurt Efe bugün 2 yaşına girdi. Portekiz'de ailesiyle tatilde olan Kıvanç Tatlıtuğ, dün oğluyla pozlarını sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncu oğluyla pozlarının ardından bugün yüzü olduğu markanın lansmanında boy gösterdi. Ünlü oyuncunun lansmana girişi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluyla dikkat çeken o paylaşımı ve lansmana girişi!

Kıvanç Tatlıtuğ önce oğluyla poz verdi ardından lansmanda boy gösterdi! Kıvanç Tatlıtuğ’un girişi sosyal medyayı sarstı!

Gözde çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları geçtiğimiz yıl Kurt Efe ile taçlandırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ önce oğluyla poz verdi ardından lansmanda boy gösterdi! Kıvanç Tatlıtuğ’un girişi sosyal medyayı sarstı!

PORTEKİZ'E GİTTİ

Dizisi biter bitmez ailesi ve arkadaşlarıyla tatile giden Tatlıtuğ, bu kez tatil için Portekiz'i tercih etti.

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Kıvanç Tatlıtuğ önce oğluyla poz verdi ardından lansmanda boy gösterdi! Kıvanç Tatlıtuğ’un girişi sosyal medyayı sarstı!

OĞLUYLA SEVİMLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Oğluyla pozlarını paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ önce oğluyla poz verdi ardından lansmanda boy gösterdi! Kıvanç Tatlıtuğ’un girişi sosyal medyayı sarstı!

PORTEKİZ'DEN LANSMANA GELDİ

Dün oğluyla Portekiz'de poz veren Tatlıtuğ, bu kez lansmanda boy gösterdi.

Kıvanç Tatlıtuğ önce oğluyla poz verdi ardından lansmanda boy gösterdi! Kıvanç Tatlıtuğ’un girişi sosyal medyayı sarstı!

GİRİŞİ SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

Tatlıtuğ'un lansmana girişi sosyal medyada gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ önce oğluyla poz verdi ardından lansmanda boy gösterdi! Kıvanç Tatlıtuğ'un girişi sosyal medyayı sarstı!

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