Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe’nin sevimli halleri! Kurt Efe’nin balıkla imtihanını annesi görüntüledi!
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, aile hayatıyla adından söz ettiren çiftler arasında. Mutlu birliktelikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, mutluluklarını oğulları Kurt Efe’yle taçlandırdı. Babasına benzeyen minik Kurt Efe, bugün annesi Başak Dizer’le önce doktora gitti, ardından da gezmeye çıktı. Annesiyle bir balıkçıya giden minik Kurt Efe, tezgahtaki bütün balıkları eliyle sevdi. O anları ise Başak Dizer sosyal medyada paylaştı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğulları Kurt Efe’nin sevimli anları!
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