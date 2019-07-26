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  • Mehmet Ali Erbil taburcu olmasının ardından ilk kez dışarıda görüntülendi! Mehmet Ali Erbil...

taburcu olmasının ardından ilk kez dışarıda görüntülendi! Mehmet Ali Erbil...

, evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmış ardından da kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesi sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı. Mehmet Ali Erbil, tedavi süresince yalnızca aile ve yakın arkadaşlarıyla görüşmüş durumu hakkındaki bilgileri ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil, paylaşmıştı. 235 gün tedavi gören ve tedavisinin ardından taburcu olan Mehmet Ali Erbil, hastalığı hakkındaki tüm ayrıntıları ilk kez Günaydın'a anlatmıştı. Uyandığında dili dışında hiçbir yerini kıpırdatamadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, "O günlerde Allah'a 'Bir tek bana sol elimi bahşet, hiç olmazsa hayatım biraz kolaylaşsın' diye dua ettim ve gerçekten de sol elimi oynatmaya başladım" diye konuşmuştu. Mehmet Ali Erbil, taburcu olmasının ardından ilk kez dışarıda görüntülendi. İşte Mehmet Ali Erbil'in günler sonraki ilk görüntüsü…

Giriş Tarihi: 26.07.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 15:58
Mehmet Ali Erbil taburcu olmasının ardından ilk kez dışarıda görüntülendi! Mehmet Ali Erbil...

taburcu olmasının ardından ilk kez dışarıda görüntülendi! Mehmet Ali Erbil...

Mehmet Ali Erbil taburcu olmasının ardından ilk kez dışarıda görüntülendi! Mehmet Ali Erbil...

8,5 ay sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan ünlü şovmen , normal yaşantısına dönmeye başladı. Mehmet Ali Erbil, ilk kez dışarıda yemek yedi.

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Mehmet Ali Erbil taburcu olmasının ardından ilk kez dışarıda görüntülendi! Mehmet Ali Erbil...

Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran daha sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ünlü şovmen , 235 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Taburcu olduktan sonra ailesiyle bol bol vakit geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Ebril, ilk kez dışarıda yemeğe çıktı.

Mehmet Ali Erbil taburcu olmasının ardından ilk kez dışarıda görüntülendi! Mehmet Ali Erbil...

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Önceki gün menajeri Stelyo Pipis, kızı Sezin Erbil ve çok sayıda arkadaşıyla birlikte Beylerbeyi'nde yer alan bir balıkçıya giderek boğaza karşı yemek yiyen Erbil'in neşeli halleri sevenlerini mutlu etti.

Mehmet Ali Erbil taburcu olmasının ardından ilk kez dışarıda görüntülendi! Mehmet Ali Erbil...

"HAMD OLSUN BU GÜNLERE"

Snob magazinin haberine göre, yemek sırasında çekilen bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Pipis, fotoğrafın altına "9 aya yakın bir süreden sonra canım ile ilk kez yemekteyiz. Hamd olsun bu günlere" notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil taburcu olmasının ardından ilk kez dışarıda görüntülendi! Mehmet Ali Erbil...

DOKTORUNUN TAVSİYESİNE UYUYOR

Erbil için özel yemek hazırlanması, ünlü şovmenin doktorunun tavsiyelerine uyarak yediğine ve içtiğine dikkat etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Mehmet Ali Erbil taburcu olmasının ardından ilk kez dışarıda görüntülendi! Mehmet Ali Erbil...

Ünlü şovmen , geçirdiği zor günlerin ardından ilk defa GÜNAYDIN'a konuşmuştu. Banyoda düştükten sonra hastaneye kaldırılan ve dört ay uyutularak hayatta tutulan ünlü şovmen, yaşadıklarını büyük bir samimiyetle anlatmıştı.

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