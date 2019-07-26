Mehmet Ali Erbil taburcu olmasının ardından ilk kez dışarıda görüntülendi! Mehmet Ali Erbil...

Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmış ardından da kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesi sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı. Mehmet Ali Erbil, tedavi süresince yalnızca aile ve yakın arkadaşlarıyla görüşmüş durumu hakkındaki bilgileri ablası Prof. Dr. Yeşim Erbil, paylaşmıştı. 235 gün tedavi gören ve tedavisinin ardından taburcu olan Mehmet Ali Erbil, hastalığı hakkındaki tüm ayrıntıları ilk kez Günaydın'a anlatmıştı. Uyandığında dili dışında hiçbir yerini kıpırdatamadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, "O günlerde Allah'a 'Bir tek bana sol elimi bahşet, hiç olmazsa hayatım biraz kolaylaşsın' diye dua ettim ve gerçekten de sol elimi oynatmaya başladım" diye konuşmuştu. Mehmet Ali Erbil, taburcu olmasının ardından ilk kez dışarıda görüntülendi. İşte Mehmet Ali Erbil'in günler sonraki ilk görüntüsü…