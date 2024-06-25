Giriş Tarihi: 25.06.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
15:30
Olay paylaşımlar! Deniz Akkaya'dan kızına psikolojik şiddet! Mesajları ifşa etti!
Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. Manken Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, annesiyle yaşadığı olaylar sonrasında Sosyal Hizmetler'de kalmaya başlamıştı. Baba Efe Önbilgin ise velayetin kendisine verilmesi için dava açmıştı. Mahkeme kararını verdi. Deniz Akkaya'nın ailesinde sular durulmuyor. Son dönemde kızı ile yaşadığı sorunları sosyal medya hesabında yayınlayarak gündem olan Deniz Akkaya, X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim, kızına küfrettiği mesajları ifşa etti.