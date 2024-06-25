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Haberler Galeri Olay paylaşımlar! Deniz Akkaya'dan kızına psikolojik şiddet! Mesajları ifşa etti!
Giriş Tarihi: 25.06.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 15:30

Olay paylaşımlar! Deniz Akkaya'dan kızına psikolojik şiddet! Mesajları ifşa etti!

Manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Önbilgin'in saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurmuştu. Manken Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, annesiyle yaşadığı olaylar sonrasında Sosyal Hizmetler'de kalmaya başlamıştı. Baba Efe Önbilgin ise velayetin kendisine verilmesi için dava açmıştı. Mahkeme kararını verdi. Deniz Akkaya'nın ailesinde sular durulmuyor. Son dönemde kızı ile yaşadığı sorunları sosyal medya hesabında yayınlayarak gündem olan Deniz Akkaya, X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim, kızına küfrettiği mesajları ifşa etti.

Olay paylaşımlar! Deniz Akkaya’dan kızına psikolojik şiddet! Mesajları ifşa etti!

Bu süreçte yaşanan her şeyi X hesabından yayınlayan Deniz Akkaya, son olarak kızı ile WhatsApp konuşmalarını yayınladı. Akkaya paylaşımın da şu ifadelere yer verdi:

Ve evet çok sinirlendiğim zamanlar oldu ve dozu giderek arttı. Okula gidip ağlamıştır ama okuldaki yetkisiz eleman hanımefendi neden ağladığını tam olarak açıp bana sormuş mudur hayır! Çocuğumun spor yapmasını istemem kadar doğal bir şey var mı? Ve spor ancak zorlanıldığında başarı getiren bir akışkanlıktır. Utanmaz arlanmaz ailem, Ayşe'yi bize gönderiyordu derken sebebini hiç anlattınız mı? Benim ailem için spor önemli bir şey değil, günde 20 saat televizyon seyretse en iyi çocuk babam için o, bunun sebebini de en acı gerçekleri ile anlatacağım zamanı gelince… Evet çocuğum için en iyisini istedim yeri geldiğinde spora gitmesini zorladım… Keşke zorlamasaymış olduğu haline bıraksaymış tıpkı babası gibi hayatımı yaşamaya devam etseydim doğru.

Olay paylaşımlar! Deniz Akkaya’dan kızına psikolojik şiddet! Mesajları ifşa etti!

"SİZİNLE UĞRAŞMAKTAN HAYATIMI YAŞAYAMIYORUM"

Akkaya'nın kızına gönderdiği mesajda 'Sana seçme şansı veriyorum. Yüzmeye gideceksin, gitmezsen de dedenle yaşayacaksın. Artık evdeki dertlerle uğraşmaktan, sana sürekli senin iyiliğin için olan şeyleri zorla yaptırmaya çalışmaktan, Elmas'la uğraşmaktan, dedene uğraşmaktan hayatımı bırak yaşamayı iş yapamıyorum ya.' yazdığı görüldü.

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Olay paylaşımlar! Deniz Akkaya’dan kızına psikolojik şiddet! Mesajları ifşa etti!

"SANA DUYGUSAL BASKI YAPMAYA ÇALIŞMIYORUM"

A.Ö'nin de annesine mesajlarda, "Okul açıldığından beri 2 kere okulda ağladım. Sana duygusal baskı yapmaya çalışmıyorum ama bu okul yılı diğerleri kadar kolay geçecekmiş gibi davranıyorsun. Artık yüzmeye gitmek istemediğimi söylediğimde artık yüzmeye gidemeyeceğimi kastetmiştim çünkü dersin yarısını omzum yüzünden ağlayarak geçiriyorum. Yüzmekten nefret ediyorum çünkü eskisi gibi yapamıyorum ve benim iyiliğim için bu konuda bu kadar ısrar ettiğini biliyorum ama yüzmek bana artık iyi gelmiyor" dediği görüldü.

Olay paylaşımlar! Deniz Akkaya’dan kızına psikolojik şiddet! Mesajları ifşa etti!

"NANKÖRSÜN, SPOR YAPMAYAN ÇOCUK KABUL ETMİYORUM"

Akkaya'nın mesajların devamında kızına çok sinirlenerek "Sen nankörsün nankör. Arkadaş her istediğini mi yapacaksın nedir ya. Kabul etmiyorum spor yapmayan bir çocuk ve şu an bize en yakın, sana en etkili olacak spor yüzme. Bu yaştan sonra tenise başlayacaksın, voleybolcu mu olacaksın? Saçmalıyorsun sen ya. Yeter buraya kadar getirdin, ben evi terk ediyorum" dedi.

Olay paylaşımlar! Deniz Akkaya’dan kızına psikolojik şiddet! Mesajları ifşa etti!

Kızıyla yaşadığı problemleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündem olan Deniz Akkaya'nın kızı Ayşe, babasına teslim edilmişti.. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Akkaya, kızının velayet hakkının kendisinde olduğunu, bu yazı babasıyla geçirmesine izin verdiğini belirtmişti.

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