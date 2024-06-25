Olay paylaşımlar! Deniz Akkaya’dan kızına psikolojik şiddet! Mesajları ifşa etti!

Bu süreçte yaşanan her şeyi X hesabından yayınlayan Deniz Akkaya, son olarak kızı ile WhatsApp konuşmalarını yayınladı. Akkaya paylaşımın da şu ifadelere yer verdi:

Ve evet çok sinirlendiğim zamanlar oldu ve dozu giderek arttı. Okula gidip ağlamıştır ama okuldaki yetkisiz eleman hanımefendi neden ağladığını tam olarak açıp bana sormuş mudur hayır! Çocuğumun spor yapmasını istemem kadar doğal bir şey var mı? Ve spor ancak zorlanıldığında başarı getiren bir akışkanlıktır. Utanmaz arlanmaz ailem, Ayşe'yi bize gönderiyordu derken sebebini hiç anlattınız mı? Benim ailem için spor önemli bir şey değil, günde 20 saat televizyon seyretse en iyi çocuk babam için o, bunun sebebini de en acı gerçekleri ile anlatacağım zamanı gelince… Evet çocuğum için en iyisini istedim yeri geldiğinde spora gitmesini zorladım… Keşke zorlamasaymış olduğu haline bıraksaymış tıpkı babası gibi hayatımı yaşamaya devam etseydim doğru.