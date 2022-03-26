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Haberler Galeri Şarkıcı Hadise'nin kabusu olmuştu! Saplantılı hayranı tacizlerini sürdürüyor! Yeniden şikayetçi oldu
Giriş Tarihi: 26.03.2022 06:30 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 06:31

Şarkıcı Hadise'nin kabusu olmuştu! Saplantılı hayranı tacizlerini sürdürüyor! Yeniden şikayetçi oldu

Şarkıcı Hadise'nin başı uzun süredir saplantılı hayranı ile dertte. Ünlü şarkıcı Hadise, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiden şikayetçi olmuştu. Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söylemişti. 49 yaşındaki Ümit S.'ye 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Şarkıcının "Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim. Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor' dediği tacizci hayran 3 bin 300 TL'lik adli para cezasına çarptırılmıştı. Hadise, aynı hayranının tacizlerini sürdürdüğünü, "Sevgili çiçeğim bu mektup beni ya hapse ya seninle evliliğe götürecek" şeklinde mektup yazdığını belirterek yeniden şikayetçi oldu.

DİLEK YAMAN DEMİR
Şarkıcı Hadise’nin kabusu olmuştu! Saplantılı hayranı tacizlerini sürdürüyor! Yeniden şikayetçi oldu

Hadise, geçtiğimiz yıllarda kendine posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Şarkıcı Hadise’nin kabusu olmuştu! Saplantılı hayranı tacizlerini sürdürüyor! Yeniden şikayetçi oldu

Ümit S., huzur ve sükunu bozduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmış, aldığı ceza daha sonra idari para cezasına çevrilmişti.

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Şarkıcı Hadise’nin kabusu olmuştu! Saplantılı hayranı tacizlerini sürdürüyor! Yeniden şikayetçi oldu

YİNE DAVA AÇILDI

Hadise, aynı hayranının tacizlerini sürdürdüğünü, "Sevgili çiçeğim bu mektup beni ya hapse ya seninle evliliğe götürecek" şeklinde mektup yazdığını belirterek yeniden şikayetçi oldu.

Şarkıcı Hadise’nin kabusu olmuştu! Saplantılı hayranı tacizlerini sürdürüyor! Yeniden şikayetçi oldu

Ümit S. hakkında, 'tehdit, cinsel taciz ve huzur bozma' suçlarından dava açıldı.

Şarkıcı Hadise’nin kabusu olmuştu! Saplantılı hayranı tacizlerini sürdürüyor! Yeniden şikayetçi oldu

Öte yandan; Müzikteki başarısını özel hayatına da taşıyan sevilen şarkıcı Hadise, Dinçerler Ailesi'nin kalbini de kısa sürede fethetti.

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