Giriş Tarihi: 26.03.2022 06:30 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 06:31

Şarkıcı Hadise'nin kabusu olmuştu! Saplantılı hayranı tacizlerini sürdürüyor! Yeniden şikayetçi oldu

Şarkıcı Hadise'nin başı uzun süredir saplantılı hayranı ile dertte. Ünlü şarkıcı Hadise, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" dediği kişiden şikayetçi olmuştu. Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söylemişti. 49 yaşındaki Ümit S.'ye 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Şarkıcının "Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim. Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor' dediği tacizci hayran 3 bin 300 TL'lik adli para cezasına çarptırılmıştı. Hadise, aynı hayranının tacizlerini sürdürdüğünü, "Sevgili çiçeğim bu mektup beni ya hapse ya seninle evliliğe götürecek" şeklinde mektup yazdığını belirterek yeniden şikayetçi oldu.