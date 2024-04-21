Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sinem Kobal güzel annesini paylaştı görenlerin nutku tutuldu! "Bu fizik, bu güzellik anneden mirasmış"
Giriş Tarihi: 21.04.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 07:47

Sinem Kobal güzel annesini paylaştı görenlerin nutku tutuldu! "Bu fizik, bu güzellik anneden mirasmış"

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal, her daim merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Son dönemde paylaşımlarına hız veren iki çocuk annesi Sinem Kobal güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Kendisi de artık iki kız çocuğu annesi olan Sinem Kobal, son olarak sosyal medya hesabından annesi Nuray Kobal'ın doğum gününü kutladı. Sinem Kobal'ın annesi ile karelerine beğeni yağarken Nuray Kobal'ın güzelliği de övgüleri topladı. Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal'a "anne-kız değil, abla-kardeş gibiler" "Maşallah güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı... İşte Sinem Kobal'ın güzel annesi...

Sinem Kobal güzel annesini paylaştı görenlerin nutku tutuldu! Bu fizik, bu güzellik anneden mirasmış

Sinem Kobal sosyal medya hesabından paylaştığı son kareler ile annesinin doğum gününü kutladı. Güzel oyuncunun annesi Nuray Kobal ile paylaşımları büyük ilgi gördü...

Sinem Kobal güzel annesini paylaştı görenlerin nutku tutuldu! Bu fizik, bu güzellik anneden mirasmış

2016 yılında hayatını birleştirdiği ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal özel hayatı ile oldukça merak ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sinem Kobal güzel annesini paylaştı görenlerin nutku tutuldu! Bu fizik, bu güzellik anneden mirasmış

Son dönemde paylaşımlarına hız veren iki çocuk annesi Sinem Kobal güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sinem Kobal güzel annesini paylaştı görenlerin nutku tutuldu! Bu fizik, bu güzellik anneden mirasmış

Kendisi de artık iki kız çocuğu annesi olan Sinem Kobal, son olarak sosyal medya hesabından annesi Nuray Kobal'ın doğum gününü kutladı.

Sinem Kobal güzel annesini paylaştı görenlerin nutku tutuldu! Bu fizik, bu güzellik anneden mirasmış

Sinem Kobal'ın annesi ile karelerine beğeni yağarken Nuray Kobal'ın güzelliği de övgüleri topladı. İşte Sinem Kobal'ın güzel annesi...

SON DAKİKA