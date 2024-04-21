Giriş Tarihi: 21.04.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
07:47
Sinem Kobal güzel annesini paylaştı görenlerin nutku tutuldu! "Bu fizik, bu güzellik anneden mirasmış"
Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal, her daim merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Son dönemde paylaşımlarına hız veren iki çocuk annesi Sinem Kobal güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Kendisi de artık iki kız çocuğu annesi olan Sinem Kobal, son olarak sosyal medya hesabından annesi Nuray Kobal'ın doğum gününü kutladı. Sinem Kobal'ın annesi ile karelerine beğeni yağarken Nuray Kobal'ın güzelliği de övgüleri topladı. Sinem Kobal ile annesi Nuray Kobal'a "anne-kız değil, abla-kardeş gibiler" "Maşallah güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı... İşte Sinem Kobal'ın güzel annesi...