Giriş Tarihi: 05.04.2022 08:09
Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
08:09
Siz onu bir de makyajsız görün! Şeyma Subaşı’nın en doğal hali sosyal medyayı salladı
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ani bir kararla ayrılan Şeyma Subaşı, son olarak çapkınlıklarıyla bilinen Hakan Sabancı ile samimi şekilde yakalanmıştı. Dila Tarkan'ın düğününde Hakan Sabancı ile yakınlaştığı iddia edilen fenomen Şeyma Subaşı son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Adı Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışan Subaşı'nın makyajsız fotoğrafları sosyal medyada trend oldu. Magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı bu kez makyajsız haliyle olay oldu. Mert Vidinli, arkadaşı Şeyma Subaşı'nın kuaförde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Şeyma Subaşı, sıfır makyaj ile görenleri hayrete düşürdü…