Şeyma Subaşı iddialı mini elbisesiyle dans etti! Kırmızılar içinde gözleri kamaştırdı! | Video

Şeyma Subaşı instagram hesabında mini dekolteli elbisesiyle dans ettiği anları paylaştı. Sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bugünlerde ünlü iş adamı Hakan Sabancı ile ismi anılan Şeyma Subaşı'nın elbisesi çok konuşuldu. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı ile görüntüleri ortaya çıkan Şeyma Subaşı'na Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan tepki gecikmemişti.