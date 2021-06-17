Son Dakika Magazin Haberi: Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın eşi herkesi şaşırttı! Duyanlar şaştı kaldı...

Son Dakika Magazin Haberleri: ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı "Sevda" karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nazan Kesal'ın hayatı merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Nazan Kesal'ın özellikle eşi merak edilip araştırılmaya başlandı. Nazan Kesal'ın eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu. Başarılı oyuncunun eşini duyanlar ise adeta şaştı kaldı. İşte Nazan Kesal'ın eşi...