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Haberler Galeri Son Dakika Magazin Haberi: Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın eşi herkesi şaşırttı! Duyanlar şaştı kaldı...
Giriş Tarihi: 17.06.2021 23:48 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 00:07

Magazin Haberi: 'nın Sevda'sı 'ın eşi herkesi şaşırttı! Duyanlar şaştı kaldı...

: ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 'da canlandırdığı "Sevda" karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan 'ın hayatı merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Nazan Kesal'ın özellikle eşi merak edilip araştırılmaya başlandı. Nazan Kesal'ın eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu. Başarılı oyuncunun eşini duyanlar ise adeta şaştı kaldı. İşte Nazan Kesal'ın eşi...

Son Dakika Magazin Haberi: Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın eşi herkesi şaşırttı! Duyanlar şaştı kaldı...

: Başrollerini Kerem Alışık, Hilal Altınbilek ve Mürat Ünalmış'ın paylaştığı dizisinde canlandırdığı "Sevda" karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan 'ın hayatı merak konusu oldu.

Son Dakika Magazin Haberi: Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın eşi herkesi şaşırttı! Duyanlar şaştı kaldı...

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken oyuncu 'ın özellikle eşi merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Son Dakika Magazin Haberi: Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın eşi herkesi şaşırttı! Duyanlar şaştı kaldı...

'ın eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu.

Son Dakika Magazin Haberi: Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın eşi herkesi şaşırttı! Duyanlar şaştı kaldı...

Başarılı oyuncunun eşini duyanlar ise adeta şaştı kaldı.

Son Dakika Magazin Haberi: Bir Zamanlar Çukurova'nın Sevda'sı Nazan Kesal'ın eşi herkesi şaşırttı! Duyanlar şaştı kaldı...

İşte başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

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