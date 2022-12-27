Survivor ile ünlenen Fatmagül Fakı anne oldu! Adriana Lima’ya benzerliği ile dikkat çekmişti... Fatmagül Fakı’nın bebek sevinci!

Katıldığı Survivor yarışmasında Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken Fatmagül Fakı yarışma sonrasında magazin sunucusu olmuş hatta sonrasında oyunculuk bile yapmıştı. Son olarak bir turizm programında ekranlara gelen Fatmagül Fakı güzelliği ile dikkat çeken isimlerden olmayı başardı. Kısa sürede yıldızı parlayan Fatmagül Fakı 2019 yılında Kerem Lafçı ile nikah masasına oturmuştu. Survivor ile ünlenen Fatmagül Fakı'dan müjdeli haber geldi. Fatmagül Fakı anne oldu. İşte Fatmagül Fakı'nın bebeğine verdiği isim...