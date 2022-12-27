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Haberler Galeri Survivor ile ünlenen Fatmagül Fakı anne oldu! Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çekmişti... Fatmagül Fakı'nın bebek sevinci!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 08:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 08:38

Survivor ile ünlenen Fatmagül Fakı anne oldu! Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çekmişti... Fatmagül Fakı'nın bebek sevinci!

Katıldığı Survivor yarışmasında Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken Fatmagül Fakı yarışma sonrasında magazin sunucusu olmuş hatta sonrasında oyunculuk bile yapmıştı. Son olarak bir turizm programında ekranlara gelen Fatmagül Fakı güzelliği ile dikkat çeken isimlerden olmayı başardı. Kısa sürede yıldızı parlayan Fatmagül Fakı 2019 yılında Kerem Lafçı ile nikah masasına oturmuştu. Survivor ile ünlenen Fatmagül Fakı'dan müjdeli haber geldi. Fatmagül Fakı anne oldu. İşte Fatmagül Fakı'nın bebeğine verdiği isim...

Survivor ile ünlenen Fatmagül Fakı anne oldu! Adriana Lima’ya benzerliği ile dikkat çekmişti... Fatmagül Fakı’nın bebek sevinci!

Survivor yarışmasının ünlü ettiği isimlerden olan Fatmagül Fakı'dan müjdeli haber geldi.

Survivor ile ünlenen Fatmagül Fakı anne oldu! Adriana Lima’ya benzerliği ile dikkat çekmişti... Fatmagül Fakı’nın bebek sevinci!

Katıldığı Survivor yarışmasında Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken Fatmagül Fakı yarışma sonrasında magazin sunucusu olmuş hatta sonrasında oyunculuk bile yapmıştı.

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Survivor ile ünlenen Fatmagül Fakı anne oldu! Adriana Lima’ya benzerliği ile dikkat çekmişti... Fatmagül Fakı’nın bebek sevinci!

Birçok isimle adı aşk haberlerine karışan Fatmagül Fakı 2019 yılında Kerem Lafçı ile hayatını birleştirmişti.

Survivor ile ünlenen Fatmagül Fakı anne oldu! Adriana Lima’ya benzerliği ile dikkat çekmişti... Fatmagül Fakı’nın bebek sevinci!

Kerem Lafçı ile mutlu bir evliliği olan Fatmagül Fakı bir süredir magazinden uzak bir hayat yaşıyor.

Survivor ile ünlenen Fatmagül Fakı anne oldu! Adriana Lima’ya benzerliği ile dikkat çekmişti... Fatmagül Fakı’nın bebek sevinci!

Son olarak takipçilerine anne olacağının müjdesini vern Fatmagül Fakı oğlunu kucağına aldı.

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