Giriş Tarihi: 20.12.2023 18:27 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 18:39

Teknede yaşamını sürdüren Yeşim Büber’in değişimi şaşırttı! İşte Aynalı Tahir’in yıldızı Yeşim Büber’in son hali!

Ünlü oyuncu Yeşim Büber, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. 'Aynalı Tahir' dizisinde aldığı rolle hafızalarda yer edinen Yeşim Büber, , 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile yaşamını birleştirdi. Yaklaşık 13 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor. Şimdilerde 43 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor. Geçtiğimiz aylarda evi olan teknede tadilat yapan Yeşim Büber, tekne yaşamının zorluklarını dile getirmişti. İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali...