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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Begüm Birgören'den yardım çağrısı!
Giriş Tarihi: 04.12.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:34

Ünlü oyuncu Begüm Birgören'den yardım çağrısı!

Ünlü oyuncu Begüm Birgören, annesi Belgin Birgören sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Ünlü oyuncu Begüm Birgören’den yardım çağrısı!

'Kaçak', 'Uzak Şehrin Masalı', 'Vurgun', 'Ömre Bedel' gibi dizilerde boy gösteren oyuncu Begüm Birgören, sosyal medya hesabından annesi için yardım istedi.

Ünlü oyuncu Begüm Birgören’den yardım çağrısı!

Birgören, operasyona girecek annesi için A RH+ kan bağışına ihtiyaç olduğunu söyledi.

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Ünlü oyuncu Begüm Birgören’den yardım çağrısı!

"HASSASİYETİNİZ İÇİN MİNNETTARIM"

Ardından aranan kanın bulunduğunu açıklayan Begüm Birgören; "Hassasiyetiniz için sonsuz minnettarım. Annem adına ihtiyacımız kalmadı. Ancak genel olarak kan stokları ciddi seviyelere düşmüş. Uygun olanlar kan bağışında bulunarak umut olabilirler" sözlerini kullandı.

Ünlü oyuncu Begüm Birgören’den yardım çağrısı!
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