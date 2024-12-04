Ünlü oyuncu Begüm Birgören’den yardım çağrısı!

"HASSASİYETİNİZ İÇİN MİNNETTARIM"

Ardından aranan kanın bulunduğunu açıklayan Begüm Birgören; "Hassasiyetiniz için sonsuz minnettarım. Annem adına ihtiyacımız kalmadı. Ancak genel olarak kan stokları ciddi seviyelere düşmüş. Uygun olanlar kan bağışında bulunarak umut olabilirler" sözlerini kullandı.