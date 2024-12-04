Ünlü oyuncu Begüm Birgören’den yardım çağrısı!

'Kaçak', 'Uzak Şehrin Masalı', 'Vurgun', 'Ömre Bedel' gibi dizilerde boy gösteren oyuncu Begüm Birgören, sosyal medya hesabından annesi için yardım istedi. Birgören, operasyona girecek annesi için A RH+ kan bağışına ihtiyaç olduğunu söyledi. 'HASSASİYETİNİZ İÇİN MİNNETTARIM' Ardından aranan kanın bulunduğunu açıklayan Begüm Birgören; 'Hassasiyetiniz için sonsuz minnettarım. Annem adına ihtiyacımız kalmadı. Ancak genel olarak kan stokları ciddi seviyelere düşmüş. Uygun olanlar kan bağışında bulunarak umut olabilirler' sözlerini kullandı.