HaberlerGaleriHangi ülkede hangi otomobil markası tercih ediliyor? Aralarında Türkiye de var
Hangi ülkede hangi otomobil markası tercih ediliyor? Aralarında Türkiye de var
Otomobiller artık yaşamımızın olmazsa olmazı haline gelmiş durumda. Çoğumuz Türkiye'de en fazla hangi otomobillerin tercih edildiğini az çok biliyordur. Peki dünyanın başka yerlerinde en fazla hangi otomobil markaları tercih ediliyor? Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu listede ilginç sonuçlar var. Renault, Volkswagen, Toyota, BMW ve diğerleri kimi üretildiği ülke olduğu için kimi başka nedenlerle listenin zirvesinde. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 29.07.2020
11:14
Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
11:30
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ