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Hangi ülkede hangi markası tercih ediliyor? Aralarında Türkiye de var

Otomobiller artık yaşamımızın olmazsa olmazı haline gelmiş durumda. Çoğumuz Türkiye'de en fazla hangi otomobillerin tercih edildiğini az çok biliyordur. Peki dünyanın başka yerlerinde en fazla hangi markaları tercih ediliyor? Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu listede ilginç sonuçlar var. Renault, Volkswagen, Toyota, BMW ve diğerleri kimi üretildiği ülke olduğu için kimi başka nedenlerle listenin zirvesinde. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 11:30
Hangi ülkede hangi otomobil markası tercih ediliyor? Aralarında Türkiye de var

Peki belli başlı ülkelerde hangi markara rağbet var? İşte bu sorunun cevabı!

Hangi ülkede hangi otomobil markası tercih ediliyor? Aralarında Türkiye de var

Amerika Birleşik Devletleri - Ford

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Hangi ülkede hangi otomobil markası tercih ediliyor? Aralarında Türkiye de var

Kanada - Hyundai

Hangi ülkede hangi otomobil markası tercih ediliyor? Aralarında Türkiye de var

Fransa - Peugeot

Hangi ülkede hangi otomobil markası tercih ediliyor? Aralarında Türkiye de var

Güney Kore - Hyundai

Hangi ülkede hangi otomobil markası tercih ediliyor? Aralarında Türkiye de var

Kuzey Kore - PMC

Hangi ülkede hangi otomobil markası tercih ediliyor? Aralarında Türkiye de var

İran - Toyota

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