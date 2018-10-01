Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ın yeni bir faydası ortaya çıktı!

Uzman diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, nar tüketmenin o ölümcül sağlık sorununu önlediğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.10.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 16:19
  • 1
  • 12
ın yeni bir faydası ortaya çıktı!
Narın yeni bir faydası ortaya çıktı!

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "1 orta boy yaklaşık 100 kcal dir, 26 gram karbonhidrat içerir. Mükemmel bir C ve K vitamini, iyi bir lif, potasyum, tiamin, folat, manganez ve bakır kaynağıdır. 122 adet fitokimyasal içerir.

  • 2
  • 12
ın yeni bir faydası ortaya çıktı!
Narın yeni bir faydası ortaya çıktı!

Fitokimyasallar bitkiler tarafından üretilen bileşiklerdir, hücreleri korumak için birlikte çalışırlar. Bütün meyveler arasında en kuvvetli (flavonoidler ve polifenoller) antioksidandır. Antioksidanlar hücre hasarını önlemek için serbest radikalleri nötralize ederler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 12
ın yeni bir faydası ortaya çıktı!
Narın yeni bir faydası ortaya çıktı!

Kanser karşıtı ve bağışıklık destekleyici etkileri mevcuttur. Anti-aging (yaşlanma karşıtı) ve anti inflamatuar (iltihaplanma karşıtı) özelliktedir" dedi.

  • 4
  • 12
ın yeni bir faydası ortaya çıktı!
Narın yeni bir faydası ortaya çıktı!

ın hücresel fonksiyonlarda gençleştirici etkiye sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, "Kalp krizi, felç ve emboli hastalığına (akciğer hast.) neden olabilecek kan pulcuklarının toplanmasını engeller. Prostatik (prostat) kanser antijenlerinin azaltılması ve meme kanser hücre çoğalmasının önlenmesinde etkili olduğu çalışmalar mevcuttur. Güneş ışığının zararlı etkilerine karşı koruyucudur. Deride görülen kızarıklıklar ve hafif yanıklardan korunmada etkilidir" diye konuştu.

  • 5
  • 12
ın yeni bir faydası ortaya çıktı!
Narın yeni bir faydası ortaya çıktı!

Kan basıncını düşürmeye fayda sağladığını kaydeden Yıldıırm, "Her gün suyu içmek sistolik kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Ancak nar suyunun uzun vadede genel kan basıncını düşürebileceğini belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. C ve E vitamini gibi bağışıklığı arttıran vitaminler sayesinde nar suyu hastalıkları önleyebilir ve enfeksiyonla mücadele edebilir. Nar ayrıca laboratuvar testlerinde anti bakteriyel ve anti viral (virüs karşıtı) olarak gösterilmiştir.

  • 6
  • 12
ın yeni bir faydası ortaya çıktı!
Narın yeni bir faydası ortaya çıktı!

Yapılan bir araştırmaya göre, günlük 227 ml suyu içmek, öğrenme ve hafızayı artırabilir. Nar suyunun antioksidan konsantrasyonu ve oksidatif stresi etkileme yeteneği, kadınlarda doğurganlığa faydalı olabileceğini göstermiştir.

  • 7
  • 12
ın yeni bir faydası ortaya çıktı!
Narın yeni bir faydası ortaya çıktı!

Oksidatif stresin sperm disfonksiyonuna neden olduğu ve kadınlarda doğurganlığı azalttığı çalışmalarca gösterilmiştir. suyunun plasentada da oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir, ancak araştırmacılar, bunun sağlayabileceği kesin faydaları henüz bilmemektedirler. Nar suyu içmek hem kadın hem erkeklerde seks hormonlarının ana hormonlarından olan testosteron seviyelerinde artış sağlamaktadır.

BİZE ULAŞIN