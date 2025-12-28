Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş ve Fenerbahçe'den dev takas! Masadaki futbolcular ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 28.12.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:48

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den dev takas! Masadaki futbolcular ortaya çıktı...

Süper Lig'de transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala bomba bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın sürpriz bir takas formülü üzerine görüştüğü iddia edildi. Masada konuşulan isimler ise ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile ikinci yarıya daha güçlü girmek isteyen Beşiktaş transferde gaza bastı.

Her iki Süper Lig devi de teknik direktörleri Tedesco ve Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda hazırlanan isimlerle temasını artırdı.

Bu doğrultuda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 4 futbolcuyu içeren bir transfer anlaşması için görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

DEV TAKAS İDDİASI

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, performansından memnun olduğu Cengiz Ünder'in bonservis bedelini görüşmek için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçeli mevkidaşları ile bir araya geldi.

İŞTE MASADAKİ İSİMLER

Sarı-lacivertliler bu toplantıda bir takas teklifinde bulundu ve İrfan Can Kahveci - Cengiz Ünder ikilisine karşılık Demir Ege Tıknaz ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'u kadrosuna katmak istediklerini bildirdi.

BEŞİKTAŞ CEVAP VERMEDİ

Haberde Beşiktaş cephesinin bu teklife hemen bir yanıt vermediği ve düşünmek için süre talep ettiği aktarıldı.

SERGEN YALÇIN'A SORULACAK

Haberin detaylarında, önerinin önce yöneticiler arasında daha sonrasında ise teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüleceği belirtildi.

Başkan Serdal Adalı'nın çok güvendiği Yalçın'ın bu konudaki görüşünün transferde belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

İRFAN CAN'A HULL CITY DE TALİP

Öte yandan takas edilmeleri düşünülen futbolculardan İrfan Can Kahveci'ye, Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin de talip olduğu ifade edildi.

12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de ekim ayında kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, bu sezon sarı-lacivertli takımda 12 maçta süre aldı.

CENGİZ ÜNDER PARLADI

Beşiktaş'a kiralanan 28 yaşındaki Cengiz Ünder ise 12 maçta forma giyerken 4 gol ve 2 asist katkısı üretti.

DEMİR EGE 16 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş altyapısından yetişen 21 yaşındaki Demir Ege Tıknaz 16 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

MUSTAFA HEKİMOĞLU SKOR KATKISI VEREMEDİ

18 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğu ise 5 maçta sahaya çıktı ve toplamda 88 dakika süre aldı. Gençs santrfor, gol ya da asist katkısı veremedi.