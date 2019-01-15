Beşiktaş'ın yeni 11'i...

Beşiktaş, Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Şenol Güneş de bu mücadelenin 11'i için denemeler yapmaya devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar, taktik ağırlıklı çalıştı. BURAK YILMAZ TAKIMLA ÇALIŞTI Antalya kampında kendisine verilen özel program dahilinde salonda çalışmalarını sürdüren yeni transfer Burak Yılmaz, dün ve bugün takımla antrenman yaptı. Sakatlığını atlatan ve dün takıma dahil olan Caner Erkin de idmanda yer alan bir diğer isimdi. Çift kale maç sırasında Teknik Direktör Şenol Güneş, Akhisar mücadelesinin de 11 denemesini yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı şu 11'i denedi: Karius Gökhan Gönül