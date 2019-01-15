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'ın yeni 11'i...

, Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör de bu mücadelenin 11'i için denemeler yapmaya devam ediyor.

İHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 15.01.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 15:08
Beşiktaş'ın yeni 11'i...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ın yeni 11'i...

Siyah-beyazlılar, taktik ağırlıklı çalıştı.

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Beşiktaş'ın yeni 11'i...

BURAK YILMAZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Antalya kampında kendisine verilen özel program dahilinde salonda çalışmalarını sürdüren yeni transfer Burak Yılmaz, dün ve bugün takımla antrenman yaptı.

Beşiktaş'ın yeni 11'i...

Sakatlığını atlatan ve dün takıma dahil olan Caner Erkin de idmanda yer alan bir diğer isimdi.

Beşiktaş'ın yeni 11'i...

Çift kale maç sırasında Teknik Direktör , Akhisar mücadelesinin de 11 denemesini yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı şu 11'i denedi:

Beşiktaş'ın yeni 11'i...

Karius

Beşiktaş'ın yeni 11'i...

Gökhan Gönül

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