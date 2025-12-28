Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...
Giriş Tarihi: 28.12.2025 12:59 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:00

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

Futbol kulüplerinin temsilini, kuruluşlarında tasarlanan logolar yapar. Taraftarları da simgeleyen yegane şeylerden olan logolar, özenle hazırlanır ve her birinin ayrı bir anlamı vardır. Yapay zeka, dünyanın en güzel logolarına sahip kulüpleri açıkladı. Dev listede Süper Lig devi damga vurdu. İşte zirvenin sahibi olan kulüp...

  • ABONE OL
Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

Yapay zeka, dünyanın en güzel logolu futbol kulüplerini açıkladı. Süper Lig'den tek bir takım da listede yer almayı başardı. İşte o kulüpler...

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

20- SPARTA PRAHA (ÇEKYA)

Öne çıkan: Retro tipografi ve renk şeritleri

Neden güzel? Eski okul bir havası var ama hâlâ çağdaş görünüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

19- SAN LORENZO (Arjantin)

Öne çıkan: Monogram tarzı armaları

Neden güzel? Renk uyumu ve tipografi bakımından dikkat çekici.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

18- HULL CITY (İngiltere)

Öne çıkan: Kaplan yüzü

Neden güzel? Hayvan figürüyle doğrudan güç ve saldırganlık imajı veriyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

17. NEW YORK RED BULLS (ABD)

Öne çıkan: Red Bull markasıyla birleşmiş dinamik bir tasarım

Neden güzel? Enerjik ve çağdaş bir hava taşıyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

16- SHAKHTAR DONETSK (Ukrayna)

Öne çıkan: Kömür madeni ve çekiç detayı

Neden güzel? Bölgenin işçi sınıfı kökenini modern çizgilerle yansıtıyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

15- FIORENTINA (İtalya)

Öne çıkan: Floransa çiçeği (Fleur-de-lis)

Neden güzel? Zarif, şehirle tam uyumlu, estetik bir tasarım.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

14- WATFORD FC (İngiltere)

Öne çıkan: Geyik (hart) simgesi

Neden güzel? Alışılmışın dışında bir hayvan figürüyle fark yaratıyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

13- CRUZEIRO (Brezilya)

Öne çıkan: Güney Haçı yıldız takımyıldızı

Neden güzel? Sade ama derin anlamlı — Brezilya kimliğini temsil ediyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

12- SEVILLA FC (İspanya)

Öne çıkan: Azizler, kulüp amblemi ve futbol topu birleşimi

Neden güzel? Sanatsal ve dini unsurların birleşimiyle dikkat çekici.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

11- SL BENFICA (Portekiz)

Öne çıkan: Kartal figürü ve tekerlek

Neden güzel? Kulübün "özgürlük" felsefesini yansıtıyor, detay zenginliğiyle öne çıkıyor

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

10- JUVENTUS (İtalya)

Öne çıkan: "J" harfinin sadeleştirilmiş formu

Neden güzel? Modern ve marka değeri yüksek bir logo.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

9- INTER (İtalya)

Öne çıkan: Geometrik monogram

Neden güzel? Modern, şık ve zamana uyum sağlayan bir tasarım.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

8- BORRUSSIA DORTMUND (Almanya)

Öne çıkan: BVB ve 09 yazısı, sade daire tasarımı

Neden güzel? Minimalist ama ikonik – hemen tanınıyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

7- LIVERPOOL İngiltere)

Öne çıkan: Anka kuşu (Liver bird) ve "You'll Never Walk Alone"

Neden güzel? Hem duygusal hem de simgesel olarak güçlü.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

6- FC PORTO Portekiz)

Öne çıkan: Şehir armasını taşıyan zengin bir içerik

Neden güzel? Detaylı, tarihi ve kraliyet ögeleri içeriyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

5- GALATASARAY (TÜRKİYE)

Öne çıkan: G ve S harflerinin iç içe geçişi

Neden güzel? Tipografik açıdan çok başarılı ve sade.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

4- AJAX (Hollanda)

Öne çıkan: Yunan kahramanı Ajax'ın minimalist çizimi

Neden güzel? Tek çizgide 11 çizgiyle oluşturulmuş portre, sanatsal açıdan çok özel.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

3- AC MILAN (İtalya)

Öne çıkan: Milano şehri armasıyla klasik çizgiler

Neden güzel? Sade ama köklü bir estetik taşıyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

2- PARIS SAINT-GERMAIN (Fransa)

Öne çıkan: Eyfel Kulesi ve Fransız kraliyet sembolleri

Neden güzel? Şık, modern ve sembolik bir tasarım

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol takımı belli oldu! Süper Lig devi listede...

1- AS ROMA (İtalya)

Öne çıkan: Dişi kurt ve Romus-Romulus efsanesi

Neden güzel? Mitolojik ve tarihi unsurlarla benzersiz bir kimlik yansıtıyor.