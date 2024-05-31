Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Güney Kore Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KORE TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Arlington'ın ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında ABD'de sahne alıyor.
Filenin Sultanları, ABD etabındaki ikinci maçında 31 Mayıs Cuma gecesi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Almanya'yı 3-1 mağlup ederek etaba galibiyetle başlayan Ay-yıldızlı ekibimizin alacağı sonuç merakla bekleniyor. Öte yandan ise gözler 3. maça çevrildi.
Türkiye, ikinci etap üçüncü maçında Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. İşte, Güney Kore Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle...