Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Güney Kore Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ABD etabındaki ikinci maçında Sırbistan karşısında parkeye çıkacak. Son şampiyon Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi ABD etabı 3. maçında ise Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. 16 takımın mücadele edeceği 3 haftalık periyodun ardından ilk sekizde yer alan takımlar finallere yükselecek. Peki Güney Kore Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi ve puan durumu.