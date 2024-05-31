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Haberler Galeri Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Güney Kore Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 00:03 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 00:03

Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Güney Kore Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin 2. haftasının 2. maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Akabinde ise gözler sıradaki karşılaşmaya çevrilecek. Filenin Sultanları, ABD etabındaki 3. maçında ise Güney Kore ile mücadele edecek. Bu kapsamda Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Milletler Ligi Filenin Sultanları maç programı voleybolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Peki, Güney Kore Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Güney Kore Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt aramaya başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ABD etabındaki ikinci maçında Sırbistan karşısında parkeye çıkacak. Son şampiyon Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi ABD etabı 3. maçında ise Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. 16 takımın mücadele edeceği 3 haftalık periyodun ardından ilk sekizde yer alan takımlar finallere yükselecek. Peki Güney Kore Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi ve puan durumu.

Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Güney Kore Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KORE TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Arlington'ın ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında ABD'de sahne alıyor.

Filenin Sultanları, ABD etabındaki ikinci maçında 31 Mayıs Cuma gecesi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Almanya'yı 3-1 mağlup ederek etaba galibiyetle başlayan Ay-yıldızlı ekibimizin alacağı sonuç merakla bekleniyor. Öte yandan ise gözler 3. maça çevrildi.

Türkiye, ikinci etap üçüncü maçında Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. İşte, Güney Kore Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle...

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Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Güney Kore Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KORE TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güney Kore Türkiye voleybol maçı, 1 Haziran 2024 Cumartesi günü oynanacak. Zorlu mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Güney Kore Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KORE TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI KANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Güney Kore Türkiye maçı, TRT SPOR ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Güney Kore Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Güney Kore Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KORE TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Güney Kore Türkiye voleybol mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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