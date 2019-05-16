Levent Tüzemen: Penaltı doğru

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Akhisarspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 1-0 yenik duruma düştüğü ve Diagne ile bir de penaltı kaçırdığı maçta rakibini Sinan Gümüş, Feghouli ve Diagne'nin attığı gollerle 3-1 rakibini mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Lopes'in 78'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle Akhisarspor müsabakayı 10 kişiyle tamamladı.