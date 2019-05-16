Levent Tüzemen: Penaltı doğru

SABAH Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen bugünkü yazısında, Akhisarspor - Galatasaray maçını değerlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası final maçında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Akhisarspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 1-0 yenik duruma düştüğü ve Diagne ile bir de penaltı kaçırdığı maçta rakibini Sinan Gümüş, Feghouli ve Diagne'nin attığı gollerle 3-1 rakibini mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Lopes'in 78'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle Akhisarspor müsabakayı 10 kişiyle tamamladı. SABAH'ın usta kalemi Levent Tüzemen, Akhisarspor - Galatasaray maçını analiz etti. İşte Levent Tüzemen'in yazısı... G.Saray-Akhisar maçları hiç kolay olmamıştır. Özellikle Akhisar, G.Saray'a hep ters gelir, kompakt futbol felsefesini başarı ile uygular. Ligde Galatasaray deplasmanda kaybetmiş, evinde de Mitroglou'nun mucizevi golüyle 90+5'te kazanmıştı. Akhisar, kupa finaline Manu'yu önde tek bırakıp 1-9-1 taktiği ile oynadı. Topa G.Saray hakim oldu, Akhisar kontrataklarla gol aramayı planladı. Terim'in öğrencilerinin, Akhisar duvarını aşabilmek için iki planı olabilirdi: 1- Duran toplar, 2- Araya atılan final pasları. Her Galatasaray maçında mutlaka gol atan Manu, Selçuk'un kaptırdığı ve Güray'ın hücuma taşıyıp pasa dönüştürdüğü topu gol yaptı. Galatasaraylı oyuncular, bir kez daha bu golle Akhisar'ın oyun tuzağına düştü. Sahanın en iyisi olan Linnes'in oyunun hemen başında Diagne'ye gol attırmak istediği pozisyonda topa kendisi vursaydı, Galatasaray erkenden öne geçecekti.