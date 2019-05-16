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: Penaltı doğru

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 09:12
Levent Tüzemen: Penaltı doğru

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda ile karşı karşıya gelen , 1-0 yenik duruma düştüğü ve Diagne ile bir de penaltı kaçırdığı maçta rakibini Sinan Gümüş, Feghouli ve Diagne'nin attığı gollerle 3-1 rakibini mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Lopes'in 78'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle Akhisarspor müsabakayı 10 kişiyle tamamladı.

Levent Tüzemen: Penaltı doğru

SABAH'ın usta kalemi , - maçını analiz etti. İşte Levent Tüzemen'in yazısı...

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Levent Tüzemen: Penaltı doğru

G.Saray-Akhisar maçları hiç kolay olmamıştır. Özellikle Akhisar, G.Saray'a hep ters gelir, kompakt futbol felsefesini başarı ile uygular. Ligde deplasmanda kaybetmiş, evinde de Mitroglou'nun mucizevi golüyle 90+5'te kazanmıştı.

Levent Tüzemen: Penaltı doğru

Akhisar, kupa finaline Manu'yu önde tek bırakıp 1-9-1 taktiği ile oynadı. Topa G.Saray hakim oldu, Akhisar kontrataklarla gol aramayı planladı.

Levent Tüzemen: Penaltı doğru

Terim'in öğrencilerinin, Akhisar duvarını aşabilmek için iki planı olabilirdi: 1- Duran toplar, 2- Araya atılan final pasları.

Levent Tüzemen: Penaltı doğru

Her maçında mutlaka gol atan Manu, Selçuk'un kaptırdığı ve Güray'ın hücuma taşıyıp pasa dönüştürdüğü topu gol yaptı. Galatasaraylı oyuncular, bir kez daha bu golle Akhisar'ın oyun tuzağına düştü.

Levent Tüzemen: Penaltı doğru

Sahanın en iyisi olan Linnes'in oyunun hemen başında Diagne'ye gol attırmak istediği pozisyonda topa kendisi vursaydı, erkenden öne geçecekti.

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