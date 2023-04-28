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Haberler Galeri Nicolo Zaniolo Galatasaray'a transfer yapıyor! Roma'dan eski takım arkadaşını getiriyor...
Giriş Tarihi: 28.04.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 16:41

Nicolo Zaniolo Galatasaray'a transfer yapıyor! Roma'dan eski takım arkadaşını getiriyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla zirvede yer alan Aslan, şampiyonluk için emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu hafta zorlu Beşiktaş maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip; hazırlıklarını sürdürken, Okan Buruk ve yönetim bu maçı şampiyonluk yolunda en keskin viraj olarak görüyor. Yönetim sarı-kırmızılı oyuncuların galibiyet elde etmesi halinde derbi primi vereceğini de açıklarken, yeni sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, transferde Cimbom'a eski takım arkadaşını önerdi. Sarı-kırmızılı ekip ise derbi öncesi transferde düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm ayrıntılar...

Nicolo Zaniolo Galatasaray’a transfer yapıyor! Roma’dan eski takım arkadaşını getiriyor...

Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla zirvede yer alan Aslan, şampiyonluk için emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu hafta zorlu Beşiktaş maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip; hazırlıklarını sürdürken, Okan Buruk ve yönetim bu maçı şampiyonluk yolunda en keskin viraj olarak görüyor. Yönetim sarı-kırmızılı oyuncuların galibiyet elde etmesi halinde derbi primi vereceğini de açıklarken, yeni sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, transferde Cimbom'a eski takım arkadaşını önerdi. Sarı-kırmızılı ekip ise derbi öncesi transferde düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm ayrıntılar...

Nicolo Zaniolo Galatasaray’a transfer yapıyor! Roma’dan eski takım arkadaşını getiriyor...

Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla zirvede yer alan Aslan, Beşiktaş ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

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Nicolo Zaniolo Galatasaray’a transfer yapıyor! Roma’dan eski takım arkadaşını getiriyor...

Şampiyonluk yarışında zirve yarışını da derinden ilgilendiren zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Nicolo Zaniolo Galatasaray’a transfer yapıyor! Roma’dan eski takım arkadaşını getiriyor...

Sarı-kırmızılı ekip; bu maçı kazanarak yakın takipçisi olan Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı korumak isterken, öte yandan gelecek sezonun transfer çalışmaları da devam ediyor.

Nicolo Zaniolo Galatasaray’a transfer yapıyor! Roma’dan eski takım arkadaşını getiriyor...

TRANSFERE DAMGA VURDU

Yeni sezona Okan Buruk ile başlayan Cimbom; Dries Mertens, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Juan Mata, Sergio Oliveira gibi birçok dünya yıldızını kadrosuna katarak transferde büyük ses getirmişti.

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