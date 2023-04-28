Giriş Tarihi: 28.04.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 16:41

Nicolo Zaniolo Galatasaray'a transfer yapıyor! Roma'dan eski takım arkadaşını getiriyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 70 puanla zirvede yer alan Aslan, şampiyonluk için emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu hafta zorlu Beşiktaş maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip; hazırlıklarını sürdürken, Okan Buruk ve yönetim bu maçı şampiyonluk yolunda en keskin viraj olarak görüyor. Yönetim sarı-kırmızılı oyuncuların galibiyet elde etmesi halinde derbi primi vereceğini de açıklarken, yeni sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, transferde Cimbom'a eski takım arkadaşını önerdi. Sarı-kırmızılı ekip ise derbi öncesi transferde düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm ayrıntılar...