Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncuya övgü! "Maestrolara taş çıkarttı"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Trabzonspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek 62. kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu oldu ve kupayı müzesine götürdü. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Fatih Doğan ve İskender Günen de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok yere değinirken, ünlü yazar Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler kullandı. İşte tüm yazılar...