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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncuya övgü! "Maestrolara taş çıkarttı"
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 09:32

Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncuya övgü! "Maestrolara taş çıkarttı"

Son dakika Beşiktaş haberi: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Trabzonspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek 62. kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu oldu ve kupayı müzesine götürdü. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Fatih Doğan ve İskender Günen de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok yere değinirken, ünlü yazar Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler kullandı. İşte tüm yazılar...

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Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncuya övgü! Maestrolara taş çıkarttı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Trabzonspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek 62. kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu oldu ve kupayı müzesine götürdü. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Fatih Doğan ve İskender Günen de bu karşılaşmayı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok yere değinirken, ünlü yazar Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler kullandı. İşte tüm yazılar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncuya övgü! Maestrolara taş çıkarttı

FATİH DOĞAN: KUPA BEYİ BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kâbus gibi geçen bir sezonun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanarak aydınlık bir şafağa uyandı. Avrupa Ligi biletini alıp yeni umutlara sarıldı. Favori gösterilen rakibi Trabzonspor karşısında şerefiyle oynayarak ve hakkıyla kazanarak kritik ve tarihi bir başarıya imza attı. Olimpiyat'ta hem Beşiktaşlıların hem de Trabzonsporluların tribünleri dolduran muhteşem enerjisiyle karşılaştım.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncuya övgü! Maestrolara taş çıkarttı

Sahada ise Serdar Topraktepe'nin orta sahayı güçlü tutmak için Gedson- Musrati-Salih üçlüsüyle çıkması önemliydi. Üç gündür yayınlarda Beşiktaş'ın çıkış yolunun bu olduğunun altını çizerken dün bu dinamik yapının Trabzonspor orta sahasını ve oyun planını çökerttiğini net olarak söyleyebilirim. Bordo- mavililerin, ilk yarıda Eren'in uzun pası ve Onuachu'nun bireysel yeteneğiyle attığı gol dışında kayda değer pozisyonu yoktu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncuya övgü! Maestrolara taş çıkarttı

Beşiktaş daha istekli, daha organizeydi. 2. yarıda Beşiktaş üstünlüğünü sürdürdü. İkinci golü, Gedson'un geliştirdiği atakta dokunuşu kafayla Salih'in yapması oyunun özetiydi. Ghezzal'ın temposunun düştüğü anlarda 2-1'den sonra Rashica'nın alınışı doğru karardı. Sonrasında Muleka'nın yerine oyun Cenk'i çağırsa da Aboubakar girdi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Yıldız oyuncuya övgü! Maestrolara taş çıkarttı

Son dakikalarda Trabzon'un 2-2'yi bulması uzatmalarda Al Musrati'nin uzaktan golüyle hak edilmiş kupaya uzanması finale yakıştı. Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının karşılıklı tören öncesi geçit oluşturup alkışlaması kupanın en güzel anlarından biriydi. Teşekkürler Trabzonspor, tebrikler Beşiktaş…

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