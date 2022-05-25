Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kadrosundaki birçok ismin sözleşmesi sona eren Beşiktaş bir yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Birçok bölgeye transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacak olan tecrübeli oyuncu için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi. Geri dönecekleri konuşulan Burak Yılmaz ve Cenk Tosun konusunda sıcak gelişmeler yaşanırken, teknik direktör Valerien Ismael bazı oyuncularla ilgili kararını verdi. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...