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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan ayrılıp Galatasaray'a gidiyor
Giriş Tarihi: 25.05.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:25

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan ayrılıp Galatasaray'a gidiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kadrosundaki birçok ismin sözleşmesi sona eren Beşiktaş bir yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Birçok bölgeye transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacak olan tecrübeli oyuncu için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi. Geri dönecekleri konuşulan Burak Yılmaz ve Cenk Tosun konusunda sıcak gelişmeler yaşanırken, teknik direktör Valerien Ismael bazı oyuncularla ilgili kararını verdi. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’i sallayacak transfer! Beşiktaş’tan ayrılıp Galatasaray’a gidiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kadrosundaki birçok ismin sözleşmesi sona eren Beşiktaş bir yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Birçok bölgeye transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacak olan tecrübeli oyuncu için Galatasaray'ın devreye girdiği belirtildi. Geri dönecekleri konuşulan Burak Yılmaz ve Cenk Tosun konusunda sıcak gelişmeler yaşanırken, teknik direktör Valerien Ismael bazı oyuncularla ilgili kararını verdi. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’i sallayacak transfer! Beşiktaş’tan ayrılıp Galatasaray’a gidiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Aaron Boupendza için "Gelmesini çok isterim" raporu verdi. Ismael'in raporu sonrası Beşiktaş yönetimi işleri daha ciddiye almaya başladı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’i sallayacak transfer! Beşiktaş’tan ayrılıp Galatasaray’a gidiyor

Katar'da mutsuz olduğu bilinen Gabonlu futbolcu ile bir görüşme daha yapılması için harekete geçildi. Beşiktaş'ın Boupendza'ya önereceği rakam üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’i sallayacak transfer! Beşiktaş’tan ayrılıp Galatasaray’a gidiyor

Siyah beyazlıların maaş olarak 2 milyon euro seviyesine kadar çıkacağı belirtildi. Önce oyuncu ile anlaşmaya çalışacak olan Beşiktaş yönetimi, oyuncudan 'okey' alması halinde kulübü ile pazarlıklara başlayacak. Beşiktaş'ın önceliğinin satın alma opsiyonlu kiralama olduğu belirtildi. (Fotomaç)

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig’i sallayacak transfer! Beşiktaş’tan ayrılıp Galatasaray’a gidiyor

NIANG'A VETO

Transfer için sportif direktör Ceyhun Kazancı ile Teknik direktör Valerian İsmael beraber çalışıyor. İki tarafın ortak belirlediği isimler üzerinde duruluyor.

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