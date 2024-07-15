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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom Fred'ini buldu! Yeni orta saha geliyor...
Giriş Tarihi: 15.07.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 08:58

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom Fred'ini buldu! Yeni orta saha geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Sağ bek ve orta saha transferlerini bitirmeye çalışan Cimbom, yeni Fred olarak adlandırılan yıldız oyuncuyu transfer etmek için temaslarını sıklaştırdı. İşte o isim ve tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom Fred’ini buldu! Yeni orta saha geliyor...

Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom Fred’ini buldu! Yeni orta saha geliyor...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom Fred’ini buldu! Yeni orta saha geliyor...

Sağ bek ve orta saha transferlerini bitirmeye çalışan Cimbom, yeni Fred olarak adlandırılan yıldız oyuncuyu transfer etmek için temaslarını sıklaştırdı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom Fred’ini buldu! Yeni orta saha geliyor...

ROSS, PRAG YOLCUSU

Geçen sezon NEC Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen Mathias Ross, bu sezon da Sparta Prag yolcusu.

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom Fred’ini buldu! Yeni orta saha geliyor...

Danimarkalı futbolcu ile yakından ilgilenen Çekya ekibi, oyuncunun satın alma bedeli olan 1.5 milyon Euro'yu ödeyerek bonservisini almak istiyor.

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