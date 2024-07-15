Giriş Tarihi: 15.07.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
08:58
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom Fred'ini buldu! Yeni orta saha geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Sağ bek ve orta saha transferlerini bitirmeye çalışan Cimbom, yeni Fred olarak adlandırılan yıldız oyuncuyu transfer etmek için temaslarını sıklaştırdı. İşte o isim ve tüm detaylar...