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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Cimbom’u bekleyen zorlu takımlar…
Giriş Tarihi: 14.12.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 23:21

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Cimbom’u bekleyen zorlu takımlar…

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3 eleme turu oynayarak katılan Galatasaray, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda A Grubu'na düşmüştü. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, grubu 5 puanla üçüncü sırada tamamladı. Son maçta Kopenhag'a karşı etkisiz bir oyun sergileyen ve 1-0 kaybeden Aslan, yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Bu sırada taraftarların en çok merak ettiği Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Cimbom’u bekleyen zorlu takımlar…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir grubu tamamladı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Cimbom’u bekleyen zorlu takımlar…

Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile A Grubu'nda karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu grupta 5 puan toplamayı başardı.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Cimbom’u bekleyen zorlu takımlar…

Almanya ve İstanbul'da oynanan Bayern Münih maçlarında oyunuyla takdir toplayan Aslan, bu karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Cimbom’u bekleyen zorlu takımlar…

Sarı-kırmızılılar, Old Trafford'da Manchester United'ı yenerek de tarihi bir galibiyete imza atmıştı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Cimbom’u bekleyen zorlu takımlar…

Okan Buruk ve öğrencileri, İstanbul'da oynanan Manchester United ve Kopenhag maçlarında berabere kalırken grubun son maçında deplasmanda Kopenhag'a 1-0 kaybetti.

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