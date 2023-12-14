Giriş Tarihi: 14.12.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 23:21

Son dakika haberleri: Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu: İşte Cimbom’u bekleyen zorlu takımlar…

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3 eleme turu oynayarak katılan Galatasaray, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda A Grubu'na düşmüştü. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, grubu 5 puanla üçüncü sırada tamamladı. Son maçta Kopenhag'a karşı etkisiz bir oyun sergileyen ve 1-0 kaybeden Aslan, yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Bu sırada taraftarların en çok merak ettiği Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…