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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Ödenecek bonservis ortaya çıktı, Diagne detayı...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 07:10

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi! Ödenecek bonservis ortaya çıktı, Diagne detayı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yenerek zirvedeki puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda, Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin bonservisi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Ödenecek bonservis belli olurken, Mbaye Diagne detayı da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Ödenecek bonservis ortaya çıktı, Diagne detayı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yenerek zirvedeki puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda, Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin bonservisi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Ödenecek bonservis belli olurken, Mbaye Diagne detayı da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Ödenecek bonservis ortaya çıktı, Diagne detayı...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray, bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Ödenecek bonservis ortaya çıktı, Diagne detayı...

Ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkaran lider sarı-kırmızılı takımın bahislerdeki şampiyonluk oranı 2.65'ten 2.10'a düşürüldü. Derbi öncesi şampiyonluk şansı 1.65 olarak gösterilen Fenerbahçe'nin oranı ise 1.85'e yükseltildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Ödenecek bonservis ortaya çıktı, Diagne detayı...

FLORYA'DA GÜNDEM HATAY

Derbi zaferinin ardından bir gün izin yapan Galatasaray, Florya'da toplandı ve Hatayspor maçı hazırlıkları başladı. Sarı kart cezalısı Mertens ve sakatlıkları süren Kazımcan, Emre Taşdemir ve Ross bu hafta takımını yalnız bırakacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da flaş Icardi gelişmesi! Ödenecek bonservis ortaya çıktı, Diagne detayı...

NORWİCH'TEN MESAJ: RASHİCA İÇİN KONUŞMALIYIZ

Sezon başında Norwich City'den kiralanan Milot Rachica, performansı ile alkış alırken İngiliz ekibinden açıklama geldi.

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