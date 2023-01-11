Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yenerek zirvedeki puan farkını 4'e çıkaran Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda, Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin bonservisi konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Ödenecek bonservis belli olurken, Mbaye Diagne detayı da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...