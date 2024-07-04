Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth yılın transferini yapıyor! Süper Lig devleri peşinden koşuyordu: İnanılmaz bonservis…
Giriş Tarihi: 04.07.2024 23:19 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 23:21

SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth yılın transferini yapıyor! Süper Lig devleri peşinden koşuyordu: İnanılmaz bonservis…

Son dakika haberleri… Futbolda Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken kulüpler de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden takımlar, transferde önemli takviyelerle kadrolarını iyileştirmeye çalışırken gözde isimlerden Alexander Sörloth hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Süper Lig devlerinin de peşinden koştuğu yıldız golcü, kariyerinin transferini yapacak. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth yılın transferini yapıyor! Süper Lig devleri peşinden koşuyordu: İnanılmaz bonservis…

Son dakika haberleri… Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, gösterdiği performansla gönüllerde taht kurmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth yılın transferini yapıyor! Süper Lig devleri peşinden koşuyordu: İnanılmaz bonservis…

Karadeniz ekibine Crystal Palace'den kiralık olarak gelen golcü futbolcu, İngiltere'ye geri dönmüş ve ardından 20 milyon Euro bedelle Leipzig'in yolunu tutmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth yılın transferini yapıyor! Süper Lig devleri peşinden koşuyordu: İnanılmaz bonservis…

Bordo-mavili ekipten ayrıldıktan sonra uzun süre form tutamayan Norveçli yıldız, 2 sezon art arda Real Sociedad'a kiralanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth yılın transferini yapıyor! Süper Lig devleri peşinden koşuyordu: İnanılmaz bonservis…

2023/24 sezonu yaz transfer döneminde İspanya Ligi'nin köklü ekiplerinden Villarreal, 10 milyon Euro bedelle Sörloth'u kadrosuna katmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth yılın transferini yapıyor! Süper Lig devleri peşinden koşuyordu: İnanılmaz bonservis…

Trabzonspor'daki günlerini burada tekrardan bulanan 1.95'lik santrfor, takımının en büyük gol umudu haline geldi.

SON DAKİKA