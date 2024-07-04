Giriş Tarihi: 04.07.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
23:21
SON DAKİKA HABERLERİ: Alexander Sörloth yılın transferini yapıyor! Süper Lig devleri peşinden koşuyordu: İnanılmaz bonservis…
Son dakika haberleri… Futbolda Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken kulüpler de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden takımlar, transferde önemli takviyelerle kadrolarını iyileştirmeye çalışırken gözde isimlerden Alexander Sörloth hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Süper Lig devlerinin de peşinden koştuğu yıldız golcü, kariyerinin transferini yapacak. İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları…