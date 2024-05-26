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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Bu teklifi Jose Mourinho bile reddetmez! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken akıl almaz sözleşme dudakları uçuklattı
Giriş Tarihi: 26.05.2024 18:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 18:23

Son dakika haberleri: Bu teklifi Jose Mourinho bile reddetmez! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken akıl almaz sözleşme dudakları uçuklattı

Son dakika haberleri… Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Beşiktaş, sezonun sona ermesiyle birlikte yeni teknik direktörünü belirleyecek. İki İstanbul takımının da geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirdikleri öğrenildi. Bu haber, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken deneyimli çalıştırıcıya dudak uçuklatan bir teklif geldi. Jose Mourinho'nun bile reddedemeyeceği teklif, Fenerbahçe ve Beşiktaşlıları adeta yıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Bu teklifi Jose Mourinho bile reddetmez! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken akıl almaz sözleşme dudakları uçuklattı

Son dakika haberleri… Kariyeri boyunca büyük başarılar elde eden Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, son olarak İtalya Serie A devi Roma'yı çalıştırmıştı.

Son dakika haberleri: Bu teklifi Jose Mourinho bile reddetmez! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken akıl almaz sözleşme dudakları uçuklattı

Roma'nın başında UEFA Konferans Ligi zaferi yaşayan 61 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz aylarda takımından ayrıldı.

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Son dakika haberleri: Bu teklifi Jose Mourinho bile reddetmez! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken akıl almaz sözleşme dudakları uçuklattı

Mourinho'nun boşta kalmasından sonra birçok takım peşine düşerken Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika haberleri: Bu teklifi Jose Mourinho bile reddetmez! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken akıl almaz sözleşme dudakları uçuklattı

Bu sırada Jose Mourinho için akıl almaz bir teklif geldiği söylendi. Mourinho'nun bu teklife ne yanıt vereceği ise merak ediliyor.

Son dakika haberleri: Bu teklifi Jose Mourinho bile reddetmez! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken akıl almaz sözleşme dudakları uçuklattı

Rumen basınından Emanuel Roşu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Jose Mourinho'ya 150 milyon euro değerinde bir sözleşme önerdi.

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