Giriş Tarihi: 26.05.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
18:23
Son dakika haberleri: Bu teklifi Jose Mourinho bile reddetmez! Fenerbahçe ve Beşiktaş derken akıl almaz sözleşme dudakları uçuklattı
Son dakika haberleri… Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Beşiktaş, sezonun sona ermesiyle birlikte yeni teknik direktörünü belirleyecek. İki İstanbul takımının da geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirdikleri öğrenildi. Bu haber, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken deneyimli çalıştırıcıya dudak uçuklatan bir teklif geldi. Jose Mourinho'nun bile reddedemeyeceği teklif, Fenerbahçe ve Beşiktaşlıları adeta yıktı. İşte son dakika haberinin detayları…