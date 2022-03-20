Giriş Tarihi: 20.03.2022 20:50
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
20:58
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisiydi bileti kesildi! 6 oyuncuyla yollar ayrılıyor…
Son dakika haberleri: Süper Lig'de son yıllarda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonuna şampiyonluk umutlarıyla girdi ancak hayal kırıklığına uğradı. Vitor Pereira ile başlanan sezon, İsmail Kartal ile devam ediyor. Yeni sezona ise yeni bir hocayla girecek olan sarı-lacivertlilerde kadronun büyük bir bölümünün değişmesi bekleniyor. Gelecek sezon öncesi birçok oyuncuyla yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de 6 oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. İşte son dakika haberinin detayları…