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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisiydi bileti kesildi! 6 oyuncuyla yollar ayrılıyor…
Giriş Tarihi: 20.03.2022 20:50 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 20:58

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisiydi bileti kesildi! 6 oyuncuyla yollar ayrılıyor…

Son dakika haberleri: Süper Lig'de son yıllarda beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonuna şampiyonluk umutlarıyla girdi ancak hayal kırıklığına uğradı. Vitor Pereira ile başlanan sezon, İsmail Kartal ile devam ediyor. Yeni sezona ise yeni bir hocayla girecek olan sarı-lacivertlilerde kadronun büyük bir bölümünün değişmesi bekleniyor. Gelecek sezon öncesi birçok oyuncuyla yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de 6 oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisiydi bileti kesildi! 6 oyuncuyla yollar ayrılıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni oyuncularla birlikte şampiyonluk umutlarını yeşertmişti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisiydi bileti kesildi! 6 oyuncuyla yollar ayrılıyor…

Vitor Pereira'nın ikinci dönemine iyi başlayan sarı-lacivertliler, ligde ilk haftalarda liderliği elinde bulundursa da haftalar ilerledikçe zirveden uzaklaştı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisiydi bileti kesildi! 6 oyuncuyla yollar ayrılıyor…

Daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, kötü gidişin sürmesi nedeniyle Vitor Pereira ile yolları ayırdı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisiydi bileti kesildi! 6 oyuncuyla yollar ayrılıyor…

Portekizli çalıştırıcının yerine birçok teknik adamla görüşmelerini sürdüren Ali Koç, İsmail Kartal'ı geçici olarak takımın başına getirdi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisiydi bileti kesildi! 6 oyuncuyla yollar ayrılıyor…

İsmail Kartal'ın da sancılı başladığı süreçte UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe, son haftalarda Süper Lig'de çıkışa geçti.

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