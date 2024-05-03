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Haberler Galeri SON DAKİKA: Konferans Ligi’nde kimsenin beklemediği sonuç! Olympiakos, Aston Villa’ya kabusu yaşattı: Ahmet Çakar'dan olay İsmail Kartal yorumu
Giriş Tarihi: 03.05.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 00:49

SON DAKİKA: Konferans Ligi’nde kimsenin beklemediği sonuç! Olympiakos, Aston Villa’ya kabusu yaşattı: Ahmet Çakar'dan olay İsmail Kartal yorumu

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı bugün oynanan mücadelelerle birlikte başladı. Bu sezon temsilcimiz Fenerbahçe'nin de çeyrek final aşamasına kadar geldiği Avrupa futbolunun üçüncü kupasında kimsenin beklemediği bir sonuç ortaya çıktı. Fenerbahçe'yi çeyrek finalde eleyen Olympiakos, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya sahasında adeta kabusu yaşattı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyada çarpıcı paylaşımlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Konferans Ligi’nde kimsenin beklemediği sonuç! Olympiakos, Aston Villa’ya kabusu yaşattı: Ahmet Çakar’dan olay İsmail Kartal yorumu

Son dakika haberleri… Avrupa futbolunun Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden sonra gelen üçüncü turnuvası Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başladı.

SON DAKİKA: Konferans Ligi’nde kimsenin beklemediği sonuç! Olympiakos, Aston Villa’ya kabusu yaşattı: Ahmet Çakar’dan olay İsmail Kartal yorumu

Fiorentina - Club Brugge ve Olympiakos - Aston Villa maçlarının oynandığı gecede birbirinden dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Konferans Ligi’nde kimsenin beklemediği sonuç! Olympiakos, Aston Villa’ya kabusu yaşattı: Ahmet Çakar’dan olay İsmail Kartal yorumu

FIORENTINA EVİNDE AVANTAJI KAYBETTİ

Yarı final maçlarında İtalyan ekibi Fiorentina, Club Brugge'u ağırladığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

SON DAKİKA: Konferans Ligi’nde kimsenin beklemediği sonuç! Olympiakos, Aston Villa’ya kabusu yaşattı: Ahmet Çakar’dan olay İsmail Kartal yorumu

İki kez öne geçtiği karşılaşmadan beraberlikle ayrılan İtalyanlar, avantajı rakibine kaptırdı.

SON DAKİKA: Konferans Ligi’nde kimsenin beklemediği sonuç! Olympiakos, Aston Villa’ya kabusu yaşattı: Ahmet Çakar’dan olay İsmail Kartal yorumu

Bu karşılaşmanın rövanşı, gelecek hafta Perşembe günü saat 19.45 Belçika'da oynanacak.

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