Giriş Tarihi: 03.05.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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SON DAKİKA: Konferans Ligi’nde kimsenin beklemediği sonuç! Olympiakos, Aston Villa’ya kabusu yaşattı: Ahmet Çakar'dan olay İsmail Kartal yorumu
Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı bugün oynanan mücadelelerle birlikte başladı. Bu sezon temsilcimiz Fenerbahçe'nin de çeyrek final aşamasına kadar geldiği Avrupa futbolunun üçüncü kupasında kimsenin beklemediği bir sonuç ortaya çıktı. Fenerbahçe'yi çeyrek finalde eleyen Olympiakos, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya sahasında adeta kabusu yaşattı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyada çarpıcı paylaşımlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…