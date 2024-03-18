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Haberler Galeri SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 08:06

SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak?

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor taraftarının sahaya girerek Fenerbahçeli oyuncularla arbede yaşaması geceye damga vuran anlar oldu. Olaylı maçın ardından açıklama yapan TFF, soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Yaşanan olayların faturası da belli oldu. PFDK kuralları ne diyor, kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde o kurallar...

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe 2-3 mağlup oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol Michy Batshuayi'den geldi.

SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak?

OYUN ZAMAN ZAMAN DURDU

Trabzonsporlu taraftarların sahaya attığı patlayıcı madde ve su bardakları nedeniyle zaman zaman maç durdu. Karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler, sahaya atılan maddeler nedeniyle yardımcı hakemleri de orta sahaya çağırarak taraftarların sakinleşmesini bekledi.

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak?

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.

SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak?

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı.

SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak?

OYUNCULAR VE TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

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