Giriş Tarihi: 18.03.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
08:06
SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu! Kim, kaç maç ceza alacak?
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor taraftarının sahaya girerek Fenerbahçeli oyuncularla arbede yaşaması geceye damga vuran anlar oldu. Olaylı maçın ardından açıklama yapan TFF, soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Yaşanan olayların faturası da belli oldu. PFDK kuralları ne diyor, kim, kaç maç ceza alacak? İşte madde madde o kurallar...