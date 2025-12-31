Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 07:13

Süper Lig'e bu sene de teknik direktör dayanmadı! İşte gönderilen isimler...

Trendyol Süper Lig'de ilk 17 haftalık bölümü geride bıraktık. Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, devreyi lider tamamladı. Öte yandan geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu yıl da takımlar erkenden teknik direktör değişikliğine gitti. Ligde 16 hocayla vedalaşılırken, Avrupa liglerine fark atıldı. İşte bu sezon gönderilen teknik adamlar...

UĞUR ÇEM
Trendyol Süper Lig takımlarına teknik direktör dayanmıyor. 2025 yılında 17 kulüp, geçici isimler hariç 31 çalıştırıcıyla yol ayrımına gitti.

Bunların 23'ü yerli, sadece 8'inin yabancı olması dikkat çekti. 2025-26'da ligin ilk yarısında takımlar 16 hocaya veda ederken son 2 sezondaki değişim egale edildi.

4 TAKIM İKİŞER HOCA YOLLADI

Gidenlerin yüzde 51'ine ilk devrede 'güle güle' dendi. Gaziantep FK, Antalya, Gençlerbirliği ve Karagümrük 2'şer çalıştırıcının biletini keserek başı çekti.

EN KISA ÇALIŞAN DEMİREL

Teknik direktörlerin sürelerine bakıldığında G.Birliği'nde 37 günde ayrılan Volkan Demirel, en kısa çalışan isim oldu.

3 HOCA İSTİKRARLI

Ligde görevinde 1 yılı aşan sadece 3 isim bulunuyor. G.Saray'da son 3 sezonun şampiyonu Okan Buruk (3 yıl 5 ay), Göztepe'den Stanimir Stoilov (2 yıl 1 ay) ve Samsunspor'dan Thomas Reis (1 yıl 5 ay).

İstikrarsızlık konusunda Avrupa'da bize yaklaşabilen yok. Süper Lig; 5 büyük lig arasında 16 ayrılıkla ilk sırada.

AVRUPA LİGLERİNE FARK

Türkiye; Almanya Bundesliga (5), İngiltere Premier Lig (4), İspanya La Liga (4), İtalya Serie A (4) ve Fransa Ligue 1'i (2) tek başına geride bıraktı.

İŞTE AYRILAN İSİMLER…

Onur Can .............. Karagümrük

Erol Bulut.............. Antalyaspor

Burak Yılmaz........ Gaziantep FK

V.Demirel.............. G.Birliği

S.Arveladze........... Kasımpaşa

İlhan Palut............ Ç.Rizespor

Recep Uçar............ Konyaspor

Marcel Licka ......... Karagümrük

Hüseyin Eroğlu..... G.Birliği

E.Belözoğlu .......... Antalyaspor

M.Gisdol................ Kayseri

Selçuk Şahin ......... Eyüpspor

Çağdaş Atan......... Başakşehir

İsmet Taşdemir..... Gaziantep FK

Ole Gunnar Solskjaer................ Beşiktaş

Jose Mourinho........... Fenerbahçe