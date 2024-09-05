Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
16:55
Adana'da cirit sporcusu Yağmur Dedecan'ın kahreden sonu: "Kızımın hayalleri vardı yarım kaldı!"
Adana'da otoyolda bariyerlere çarpan otomobildeki cirit sporcusu 14 yaşındaki Yağmur Dedecan hayata gözlerini yumdu. Babası 45 yaşındaki Ahmet Dedecan ile 20 yaşındaki ablası Hazal ise ağır yaralandı. Küçük kızı için gözyaşı döken 44 yaşındaki Taybet Dedecan, "Kızım spor lisesini kazanmıştı, oraya gidecekti. Hayalleri vardı, yarım kaldı" ifadelerini kullandı.