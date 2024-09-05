Adana'da cirit sporcusu Yağmur Dedecan'ın kahreden sonu: "Kızımın hayalleri vardı yarım kaldı!"

Ahmet Dedecan, Malatya İnönü Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi kızı Hazal Dedecan'ın, Mersin Üniversitesi'ne yatay geçiş işlemlerini yapmak için cirit sporcusu diğer kızı Yağmur Dedecan ile Malatya'ya gitti.