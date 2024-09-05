Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 16:55

Adana'da cirit sporcusu Yağmur Dedecan'ın kahreden sonu: "Kızımın hayalleri vardı yarım kaldı!"

Adana'da otoyolda bariyerlere çarpan otomobildeki cirit sporcusu 14 yaşındaki Yağmur Dedecan hayata gözlerini yumdu. Babası 45 yaşındaki Ahmet Dedecan ile 20 yaşındaki ablası Hazal ise ağır yaralandı. Küçük kızı için gözyaşı döken 44 yaşındaki Taybet Dedecan, "Kızım spor lisesini kazanmıştı, oraya gidecekti. Hayalleri vardı, yarım kaldı" ifadelerini kullandı.

Ziya RAMOĞLU
Adana’da cirit sporcusu Yağmur Dedecan’ın kahreden sonu: Kızımın hayalleri vardı yarım kaldı!

Ahmet Dedecan, Malatya İnönü Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi kızı Hazal Dedecan'ın, Mersin Üniversitesi'ne yatay geçiş işlemlerini yapmak için cirit sporcusu diğer kızı Yağmur Dedecan ile Malatya'ya gitti.

Adana’da cirit sporcusu Yağmur Dedecan’ın kahreden sonu: Kızımın hayalleri vardı yarım kaldı!

Dedecan ailesi, üniversitedeki işlemleri tamamladıktan sonra Mersin'in Tarsus ilçesindeki evlerine dönmek üzere yola koyuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adana’da cirit sporcusu Yağmur Dedecan’ın kahreden sonu: Kızımın hayalleri vardı yarım kaldı!

Ahmet Dedecan'ın kullandığı otomobil, saat 06.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı çıkışına yakın bir noktada kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Baba ile iki kızı, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı.

Adana’da cirit sporcusu Yağmur Dedecan’ın kahreden sonu: Kızımın hayalleri vardı yarım kaldı!

BABA İLE KIZININ DURUMU AĞIR

Otoyoldaki diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan Yağmur Dedecan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana’da cirit sporcusu Yağmur Dedecan’ın kahreden sonu: Kızımın hayalleri vardı yarım kaldı!

Hastaneye kaldırılan Ahmet Dedecan ve Hazal Dedecan'ın durumlarının ağır olduğu bildirildi. Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'ne başlayacağı öğrenilen Yağmur Dedecan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA