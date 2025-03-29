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Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:37

Adıyaman bayram namazı saati! 2025 Adıyaman’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Adıyaman bayram namazı saati 2025 yılı için takip ediliyor. Şehirden şehire farklılık gösteren namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Ramazan Bayramı 1. Günü olan 30 Mart tarihinde günün ilk ışıklarıyla namazlarını eda edecek İslam alemi şimdiden planlarını yaptı. Peki; Adıyaman'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Adıyaman bayram namazı saati! 2025 Adıyaman’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının tamamlanmasıyla birlikte Şevval ayına bayramla başlayacak Müslümanlar ibadetle dolu geçirecekleri bu özel günlere namazla başlıyor. Adıyaman da bayram namazı saatleri ile takip edilen iller arasında yer alıyor. Peki, 2025 Adıyaman bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile namaz vakitleri:

Adıyaman bayram namazı saati! 2025 Adıyaman’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ADIYAMAN'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlıyor ve 1 Nisan Salı günü sona eriyor. Bayram günleri bayram namazı ile başlıyor. Adıyaman ve tüm illerde namazın ne zaman kılınacağı Diyanet ile öğreniliyor.

Adıyaman Bayram Namazı Saati: 06.45

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Adıyaman bayram namazı saati! 2025 Adıyaman’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazı Birinci Rekat Kılınışı:

Cemaat imamın arkasında yerini alır ve namaza niyet eder.

Önce imam, ardından cemaat tekbir alır ve eller göbek altında bağlanır.

Sessizce "Sübhaneke" duası okunur.

Dua bitince üç defa şu şekilde tekbir alınır;

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle "Allahu Ekber" der ve iftitah tekbirinde olduğu gibi ellerini yukarı kaldırıp aşağı salıverir, bir süre bu şekilde durulur. Cemaat de sessizce onu tekrar eder.

İkinci Tekbir: Yine imam sesli, cemaat sessiz olacak şekilde "Allahu Ekber" denilir, eller havaya kaldırılıp salınır ve biraz beklenir.

Üçüncü Tekbir: Son olarak tekrar "Allahu Ekber" denilir ve eller yukarı kaldırılır, aşağı salmadan göbek altında bağlanır.

Daha sonra imam içinden "Euzü Besmele" okur, dışından Fatiha Suresi'ni ve başka bir sureyi okur. Bu esnada cemaat bir şey okumadan imamı dinler.

Rüku ve secdeler yapıldıktan sonra ikinci rekatı kılmak üzere ayağa kalkılır ve eller bağlanır.

Adıyaman bayram namazı saati! 2025 Adıyaman’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazı İkinci Rekat Kılınışı:

İmam içinden Besmele çeker, ardından yüksek sesle Fatiha ve bir sure okur. Sure bittikten sonra imam yüksek sesle, cemaat içinden birinci rekatta olduğu gibi üç kere daha tekbir alır.

Üçüncü tekbirin ardından eller bağlanmadan dördüncü tekbirle birlikte rükuya varılır. Daha sonra secdeler yapılır ve oturulur.

Oturduktan sonra imam ve cemaat Ettehiyyatü. Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena Atina dualarını okur. Daha sonra önce sağa sonra sola selam verip namaz bitirilir.

Namazın ardından bayram namazı hutbesi okunur.

Adıyaman bayram namazı saati! 2025 Adıyaman’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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