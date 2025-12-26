AJet’ten Ucuz Bilet Fırsatı! 849 TL’den Başlayan Fiyatlarla Biletler: İşte Seyahat Tarihleri ve Rotalar

AJet, bütçe dostu seyahat etmek isteyen yolcuları için yeni bir yurt içi kampanya duyurdu. AJet web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılacak biletlemelerde geçerli olan kampanya, kısıtlı bir süre için satışa sunuldu. 849 TL'den başlayan avantajlı fiyatlar, özellikle erken rezervasyon yapmak isteyen yolcular için büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya, Türkiye içindeki pek çok noktayı kapsarken, kontenjanlarla sınırlı tutuldu. İşte ucuz bilet maratonuna dair bilmeniz gereken tüm detaylar.