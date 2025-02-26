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Haberler Yaşam GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 ŞUBAT: Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, zam var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 08:03

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 ŞUBAT: Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, zam var mı yok mu?

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan zam ve indirimleri yakından takip ederken, güncel pompa fiyatları da sık sık değişkenlik gösteriyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik araç sahipleri tarafından mercek altına alındı. İşte 26 Şubat 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları listesi...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 ŞUBAT: Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, zam var mı yok mu?

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Hafta sonu itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı. Yapılan fiyat artışının ardından sürücüler, güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları şu an ne kadar? İşte 26 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 ŞUBAT: Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, zam var mı yok mu?

MOTORİNE GELEN ZAM TABELALARA YANSIDI!

Benzin ve motorin fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte sürekli değişim göstermeye devam ediyor. Hafta sonundan itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı. Fiyat artışı pompa satış fiyatlarına yansıdı.

İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyatlar..

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 ŞUBAT: Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, zam var mı yok mu?

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,27 TL

Motorin litre fiyatı: 47,89 TL

LPG litre fiyatı: 26,74 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 ŞUBAT: Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, zam var mı yok mu?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,43 TL

Motorin litre fiyatı: 48,01 TL

LPG litre fiyatı: 27,51 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 ŞUBAT: Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, zam var mı yok mu?

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,99 TL

Motorin litre fiyatı: 48,72 TL

LPG litre fiyatı: 27,35 TL

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