GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 ŞUBAT: Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, zam var mı yok mu?

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Hafta sonu itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı. Yapılan fiyat artışının ardından sürücüler, güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Peki, benzin ve motorin fiyatları şu an ne kadar? İşte 26 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...