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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 ŞUBAT: Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, zam var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
08:03
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 26 ŞUBAT: Bugün benzin, mazot ve LPG litre fiyatı ne kadar, zam var mı yok mu?
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan zam ve indirimleri yakından takip ederken, güncel pompa fiyatları da sık sık değişkenlik gösteriyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik araç sahipleri tarafından mercek altına alındı. İşte 26 Şubat 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları listesi...