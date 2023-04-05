AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 5 Nisan 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafından gelen haber akışıyla değişkenlik gösteriyor. OPEC'in sürpriz kesinti kararı sonrası benzin fiyatı ve motorin fiyatları için zam beklentisi oluştu.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren akaryakıta zam geliyor. Öte yandan LPG'ye büyük bir indirim geldi.

Peş peşe uygulanan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri sonrası güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı belli oldu.