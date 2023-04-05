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Haberler Yaşam AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 5 Nisan 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 17:18

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 5 Nisan 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile bugün de gündemdeki yerini aldı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik sebebiyle benzine motorine indirim zam haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrolün 85 dolar düzeyinin üzerine çıkması sonrası motorin fiyatı ve benzin fiyatı 5 Nisan 2023 Çarşamba günü için araştırılıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren akaryakıta zam gelecek. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 5 Ocak 2023 Güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 5 Nisan 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları indirim zam haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle beraber benzin indirim motorin indirim haberlerinin yerini zam haberleri aldı. Bu gelişme sonrası başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırılıyor. Peki, Bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 5 Ocak 2023 Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 5 Nisan 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

BRENT PETROL HIZLA 85 DOLARI GEÇTİ

ABD'de baş gösteren bankacılık krizinin resesyonu destekleyeceği bahanesiyle OPEC sürpriz bir karar aldı. Buna göre petrol piyasası bankacılık krizinin resesyon yaratacağı endişeleri ve Çin'in talep görünümü arasında dalgalı bir dönemden geçerken OPEC+ günlük 1 milyon varili aşan üretim kesintisi kararı aldı.

OPEC'in kararı sonrası brent petrol hızla 85 dolar düzeyinin üzerine çıktı. Durum böyle olunca akaryakıt fiyatları da değişmeye başladı.

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 5 Nisan 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları brent petrol tarafından gelen haber akışıyla değişkenlik gösteriyor. OPEC'in sürpriz kesinti kararı sonrası benzin fiyatı ve motorin fiyatları için zam beklentisi oluştu.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren akaryakıta zam geliyor. Öte yandan LPG'ye büyük bir indirim geldi.

Peş peşe uygulanan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri sonrası güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı belli oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 5 Nisan 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

BENZİNE ZAM YOLDA!

Brent tarafındaki hareketlilik sonrası benzin fiyatı için 1,12 TL'lik zam bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre zam, 6 Nisan 2023 Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olacak.

LPG fiyatı için ise bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2,12 TL'lik bir indirim geldi.

Motorin litre fiyatında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 5 Nisan 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 5 Nisan 2023 Çarşamba günü için sorgulanıyor. İşte; 5 Nisan 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları

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