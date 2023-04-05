AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞTİ! 5 Nisan 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile bugün de gündemdeki yerini aldı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik sebebiyle benzine motorine indirim zam haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrolün 85 dolar düzeyinin üzerine çıkması sonrası motorin fiyatı ve benzin fiyatı 5 Nisan 2023 Çarşamba günü için araştırılıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren akaryakıta zam gelecek. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 5 Ocak 2023 Güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı…