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Ankara’da korkunç olay: Yere düşen kadını ezdi! İkisi de gece kulübü çalışanı!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
16:48
Ankara’da korkunç olay: Yere düşen kadını ezdi! İkisi de gece kulübü çalışanı!
Korkunç olay Ankara'da yaşandı. Yolda yürürken aldığı alkolün etkisiyle düşen gece kulübü çalışanı Melek Akgül (35), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Öykü Y.'nin de (35) başka bir gece kulübünde çalıştığı ve alkollü olduğu ortaya çıktı…