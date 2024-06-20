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Haberler Yaşam Ankara’da korkunç olay: Yere düşen kadını ezdi! İkisi de gece kulübü çalışanı!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 16:48

Ankara’da korkunç olay: Yere düşen kadını ezdi! İkisi de gece kulübü çalışanı!

Korkunç olay Ankara'da yaşandı. Yolda yürürken aldığı alkolün etkisiyle düşen gece kulübü çalışanı Melek Akgül (35), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Öykü Y.'nin de (35) başka bir gece kulübünde çalıştığı ve alkollü olduğu ortaya çıktı…

DHA
Ankara’da korkunç olay: Yere düşen kadını ezdi! İkisi de gece kulübü çalışanı!

Feci kaza, gece saat 03.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde yaşandı. Gece kulübünde çalışan Melek Akgül, iş yerinden çıktıktan sonra yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü.

Ankara'da yolda yürürken düşen alkollü kadına otomobil çarptı | Video

Ankara’da korkunç olay: Yere düşen kadını ezdi! İkisi de gece kulübü çalışanı!

Bu sırada plakası henüz öğrenilemeyen Öykü Y. yönetimindeki otomobil, Akgül'ün üzerinden geçti.

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Ankara’da korkunç olay: Yere düşen kadını ezdi! İkisi de gece kulübü çalışanı!

Başka bir gece kulübünde çalıştığı belirtilen Öykü Y. kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara’da korkunç olay: Yere düşen kadını ezdi! İkisi de gece kulübü çalışanı!

Çalışma başlatan polis Öykü Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Ankara’da korkunç olay: Yere düşen kadını ezdi! İkisi de gece kulübü çalışanı!

Öykü Y.'nin de yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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