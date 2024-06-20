Ankara'da yolda yürürken düşen alkollü kadına otomobil çarptı | Video 20.06.2024 | 16:35 Ankara'da, yolda yürürken aldığı alkolün etkisiyle düşen gece kulübü çalışanı Melek Akgül (35), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Öykü Y.’nin de (35) başka bir gece kulübünde çalıştığı ve alkollü olduğu tespit edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Gece kulübünde çalışan Melek Akgül, iş yerinden çıktıktan sonra yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü. Bu sırada plakası henüz öğrenilemeyen Öykü Y. yönetimindeki otomobil, Akgül'ün üzerinden geçti. Başka bir gece kulübünde çalıştığı belirtilen Öykü Y. kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.Çalışma başlatan polis Öykü Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Öykü Y.'nin de yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.