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Ankara’da şizofren anne iki evladını öldürdü birini yaraladı! Babadan kahreden itiraf: Bir gün önce…
Giriş Tarihi: 11.02.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
15:21
Ankara’da şizofren anne iki evladını öldürdü birini yaraladı! Babadan kahreden itiraf: Bir gün önce…
Ankara'da şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci, çocukları Afra Sümeyye ve Muhammet Ali'yi bileklerini keserek katletti. Cani anne adliyeye sevk edilirken acılı babanın anlattıkları tüyler ürpertti: Meğer vahşetten bir gün önce…