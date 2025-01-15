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ANNEM ANKARA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
23:27
ANNEM ANKARA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?
Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Annem Ankara dizisi, 7. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluştu. İlk bölümden itibaren büyük ilgi gören dizi, 8. bölüm fragmanıyla da merak konusu oldu. Peki, Annem Ankara 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?