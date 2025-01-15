ANNEM ANKARA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zuhal, bayisinin yanmasına rağmen boyun eğmek yerine meydan okumayı seçer ve komşularına isyan eder. Zuhal'in tepkisinin yankısı kısa zamanda bütün mahalleye yayılacak ve etkilerini gösterecektir.

Çocuklarının tek geçim kaynağı olan bayiyi bir an önce geri almalı ve ayakta kalmalıdır Zuhal. Bu mücadele düşündüğü kadar kolay değildir.