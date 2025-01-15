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Giriş Tarihi: 15.01.2025 23:27 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 23:27

ANNEM ANKARA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Annem Ankara dizisi, 7. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluştu. İlk bölümden itibaren büyük ilgi gören dizi, 8. bölüm fragmanıyla da merak konusu oldu. Peki, Annem Ankara 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?

ANNEM ANKARA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?

Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı Annem Ankara, 1990'lı yıllarda geçen etkileyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına toplamayı sürdürüyor. İlk bölümüyle büyük ilgi gören dizi, 8. bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. İzleyiciler, yeni bölüm fragmanının yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar...

ANNEM ANKARA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?

ANNEM ANKARA 8. BÖLÜM FRAGMANI

Annem Ankara dizisinin yeni bölüm fragman izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/annem-ankara/fragmanlar

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ANNEM ANKARA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zuhal, bayisinin yanmasına rağmen boyun eğmek yerine meydan okumayı seçer ve komşularına isyan eder. Zuhal'in tepkisinin yankısı kısa zamanda bütün mahalleye yayılacak ve etkilerini gösterecektir.

Çocuklarının tek geçim kaynağı olan bayiyi bir an önce geri almalı ve ayakta kalmalıdır Zuhal. Bu mücadele düşündüğü kadar kolay değildir.

ANNEM ANKARA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?

Diğer tarafta Nazan, yattığı koğuşta da rahat durmayacak ve kavgaya karışacaktır. Karıştığı bu kavga sonrasında ceza alması gerekirken, koğuşa geri döner. Arkasında, onu koruyan, kollayan ve cezaevinden kurtulması için arka çıkan biri vardır.

ANNEM ANKARA 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Kanal D Annem Ankara haftaya yeni bölümde neler olacak?

ANNEM ANKARA OYUNCULARI
Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

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