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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:43

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. 10 Aralık'ta başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınavları, 11 Aralık 2022 tarihinde sona erdi. Hafta sonu yapılan sınavların ardından sıra sonuç aşamasına geldi. Sınavlara katılım sağlayan binlerce AÖF öğrencisi, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karara göre, ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022-2023 AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi vize sınavları, 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Ara sınavların tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci, AÖF vize sonuçları açıklanma tarihi için arama motorlarına yöneldi. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte, 2022-2023 AÖF sonuçları sorgulama ekranı…

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAVLARI SONA ERDİ!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi ara sınavları, 10 - 11 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda öğrenciler için ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Sınavda değerlendirme yapılırken her testteki doğru cevapların sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek puan hesaplanacak.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında sonuçlar, genellikle sınavın ardından 10-15 gün sonra açıklanıyor.

Bu kapsamda AÖF vize sınavı sonuçlarının Aralık ayının sonuna doğru açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer almaktadır. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilektedir.

AÖF güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. AÖF vize sınavı cevap anahtarı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi dönem sonu (final) sınavları, 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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