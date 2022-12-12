Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:43

AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. 10 Aralık'ta başlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi ara sınavları, 11 Aralık 2022 tarihinde sona erdi. Hafta sonu yapılan sınavların ardından sıra sonuç aşamasına geldi. Sınavlara katılım sağlayan binlerce AÖF öğrencisi, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karara göre, ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022-2023 AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.