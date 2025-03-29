AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI VE KAPALI MI, saat kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi noterler çalışma bilgisi

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

29 Mart Cumartesi arefe günü ise nöbetçi noterler hizmet vermeyecek. Arefe günü, bayram tatili öncesinde yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar normal şartlarda öğlene kadar hizmet vereceklerdi.

Ancak arefe günü bu yıl hafta sonuna denk geldiği için bankalar ve noterler bayram öncesi son mesailerini 28 Mart'ta yaptı.