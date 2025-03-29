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Giriş Tarihi: 29.03.2025 07:55 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 07:55

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI VE KAPALI MI, saat kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi noterler çalışma bilgisi

Bu yıl Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart Cuma gününe denk geliyor. Ülkemizde dini bayramlar ve arife günleri resmi tatil olarak kabul edilir. Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özel sektörün çalışma saatleri değişir. Bu durum, noterlerin çalışma saatleri için de merak edilen bir konu haline gelir. Noterler, özellikle vekaletname, tapu, miras gibi işlemler için vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen hizmet sağlayıcılardır. Peki, 29 Mart Arefe günü noterler açık mı, hangi saatlerde hizmet verecekler?

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI VE KAPALI MI, saat kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi noterler çalışma bilgisi

Ramazan Bayramı öncesinde noterlerin çalışma saatleri, işlemlerini yapmak isteyenler için önemli bir soru haline geldi. Arefe günü ve bayramda noterlerin açık olup olmayacağı, resmi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, 29 Mart Arefe günü noterler hizmet verecek mi?

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI VE KAPALI MI, saat kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi noterler çalışma bilgisi

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?
29 Mart Cumartesi arefe günü ise nöbetçi noterler hizmet vermeyecek. Arefe günü, bayram tatili öncesinde yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar normal şartlarda öğlene kadar hizmet vereceklerdi.

Ancak arefe günü bu yıl hafta sonuna denk geldiği için bankalar ve noterler bayram öncesi son mesailerini 28 Mart'ta yaptı.

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AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI VE KAPALI MI, saat kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi noterler çalışma bilgisi

NOTERLER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?
Noterler, kamu kurumu niteliğinde olup tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşlarıdır. Ramazan bayramı tatili 30 Mart Pazar günü ve 1 Nisan tarihinde olacak. Noterler resmi tatil günlerinde kapalı olurken, nöbetçi noterler hizmet vermeye devam edecek.

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI VE KAPALI MI, saat kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi noterler çalışma bilgisi

NÖBETÇİ NOTER VAR MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

Nöbetçi noterler resmi tatil haricinde bulunduruluyor ancak resmi tatil özelinde nöbetçi daireler olup olmayacağı yönünde bir bilgi bulunmuyor. Nöbetçi noterler Türkiye Noterler Birliği üzerinden sorgulanabiliyor.

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI VE KAPALI MI, saat kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi noterler çalışma bilgisi

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