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AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI VE KAPALI MI, saat kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi noterler çalışma bilgisi
Giriş Tarihi: 29.03.2025 07:55
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
07:55
AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI VE KAPALI MI, saat kaça kadar açık? 29 Mart Arefe günü nöbetçi noterler çalışma bilgisi
Bu yıl Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart Cuma gününe denk geliyor. Ülkemizde dini bayramlar ve arife günleri resmi tatil olarak kabul edilir. Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özel sektörün çalışma saatleri değişir. Bu durum, noterlerin çalışma saatleri için de merak edilen bir konu haline gelir. Noterler, özellikle vekaletname, tapu, miras gibi işlemler için vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen hizmet sağlayıcılardır. Peki, 29 Mart Arefe günü noterler açık mı, hangi saatlerde hizmet verecekler?