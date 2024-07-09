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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 23:32 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 23:32

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi?

Asgari ücret zammı temmuz 2024 maaş artışlarının ardından gündemde. Geçtiğimiz yıl ara dönemde artış yaşayan ve net 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari maaşta artış olup olmayacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması bulunurken asgari ücrete zam son dakika haberleri arasında araştırılıyor. Peki; Asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi?

Asgari ücrete zam haberleri gündemdeki yerini memur ve emekli zammı sonrası aldı. Bakan Işıkhan tarafından öncesinde yapılan açıklamada temmuz zammı üzerine açıklık getirilmişti. Normal düzende yılda bir kez Ocak ayında zamlanan asgari ücret zammı araştırılıyor. Peki; asgari ücrete ara zam var mı, yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

6 aylık enflasyonun ardından memur ve emekli zammı belli oldu. Yüzde 24,73 oranında zamlanan emekli maaşları yanı sıra memurlar da yüzde 19,31 enflasyon farkına ulaştı.

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ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Son Kabine Toplantısı kararlarını açıklayan Başkan Erdoğan asgari ücret zammı hakkında da şu sözleri kaydetti:

"Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı yüzde 49 olarak gerçekleşti." Dedi.

Asgari ücrette artış beklenmiyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi?

Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Buna göre temmuzda asgari ücrete ara zam yok. "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" diyen Bakan Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek." diyerek kararda devamlılıklarını belirtti.

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