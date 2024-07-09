ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi?

Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Buna göre temmuzda asgari ücrete ara zam yok. "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" diyen Bakan Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek." diyerek kararda devamlılıklarını belirtti.