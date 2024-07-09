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ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
23:32
ASGARİ ÜCRETE ZAM SON DURUM 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi?
Asgari ücret zammı temmuz 2024 maaş artışlarının ardından gündemde. Geçtiğimiz yıl ara dönemde artış yaşayan ve net 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari maaşta artış olup olmayacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması bulunurken asgari ücrete zam son dakika haberleri arasında araştırılıyor. Peki; Asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi?