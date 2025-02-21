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İETT otobüsleri yolda kaldı! Şoför ve yolcular isyan etti: Akşamdan beri hiç tuzlama yapılmamış
Giriş Tarihi: 21.02.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
09:57
İETT otobüsleri yolda kaldı! Şoför ve yolcular isyan etti: Akşamdan beri hiç tuzlama yapılmamış
İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde İETT otobüsleri ve bazı araçlar yolda kaldı. Otobüs şoförü Yavuz Çelebi, "Kardan dolayı yolda buz olmuş, otobüs kaydı. Tuzlama yapılmamış akşamdan beri tuzlama olmadığı için araç ilerlemiyor. Araç dolu olduğu halde çıkamadım" şeklinde konuştu.