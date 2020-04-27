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Haberler Galeri FLAŞ! AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

FLAŞ! ’ler ne zaman açılacak? nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

nedeniyle getirilen kısıtlamaların da etkisiyle, vaka artış hızı ve akti vaka sayısında önemli bir düşüş kaydedildi. Özellikle 'ler, salgının ilk günlerinde kapatıldı. Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı artış hızı kayda değer biçimde düşmeye başladıktan sonra vatandaşlar, "AVM'ler ne zaman açılacak' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Hem iş yeri sahipleri hem de alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar gün içerisinde AVM'lerin ne zaman açılacağını sorguluyor. Türkiye'de Mart ayında faaliyetlerini durduran AVM'lerin açılma tarihi ile ilgili son olarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş tarafından bir açıklama yapıldı. Bu açıklama ile birlikte kapatılan AVM'ler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı belli oldu. Peki Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM'ler açılıyor mu? İşte konuyla alakalı tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 27.04.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 15:57
AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

kaynaklı KOVİD-19 salgınını önlemek amacıyla 'ler kapatılmıştı. Alınan önlemlerin sonrasında kısa süre içerisinde Türkiye genelinde corona virüsü vaka sayısı artış hızı düşmeye başladı. Türkiye'de iyi gidişatın başlamasının ardından alışverişler merkezlerinin ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Evde karantina sürecini geçiren vatandaşlar AVM'ler ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Uygulamanın ne zaman biteceğine dair güncel bilgi henüz yokken Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş'tan alışveriş merkezlerine ilişkin kritik açıklamalar geldi. Buna göre Mart ayında kapatılan alışveriş merkezlerinin kademeli olarak açılacağı müjdesi verildi. Peki AVM'ler ne zaman açılacak, hangi tarihte? Corona virüsü önlemleri kapsamında kapatılan AVM'ler açılıyor mu?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de Mart ayında korona virüsü salgını sebebiyle kapatılan AVM'lerin kontrollü açılacağı duyuruldu. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, uzun süredir kapalı olan AVM'lerin açılış tarihiyle alakalı bilgiler verdi.

AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

AVM'LERDE KONTROLLÜ HAZIRLIK AŞAMASI

Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan AVM'ler 8-15 Mayıs arasında kademeli şekilde açılmak için hazırlık yapıyor.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye'de koronavirüs salgınıyla birlikte mart ayının ikinci yarısından itibaren kapılarını kapatmaya başlayan alışveriş merkezleri () kontrollü olarak açılmak için hazırlık yapıyor.

AVM'ler, 8 - 15 Mayıs tarihleri arasında kademeli olarak açılacak. Türkiye'deki 436 AVM'nin çoğu, içlerinde yer alan market ve eczaneler hariç 1 aydan uzun süredir kapalı durumda.

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AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

SIKI KONTROLLER UYGULANACAK

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, 'leri 8 - 15 Mayıs arasında kontrollü olarak açmaya hazırlandıklarını belirterek, "İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkeler kademeli olarak alışveriş merkezlerini açtı. Burada amaç gelir beklemek değil. Hayatın yavaş yavaş normale döndürülmesini sağlamak" dedi.

Türkiye'de de sinema, gastronomi ve çocuk oyun alanlarını daha ileri tarihe bırakıp normal alanları açmayı planladıklarını açıklayan Altaş, şöyle devam etti:

"Ancak kurallar ve hijyen önlemleri çok sıkı olacak. Maske dağıtılacak, belli mesafeler konulacak. Belli aralıklarla müşteri alınacak. Bu konuda Bilim Kurulu, kamu ve perakendecilerle konuşuyoruz. Kamu tarafında kontrollü açılabileceğine yönelik görüşler var. Perakendecilerin de görüşlerine kulak vererek, ciddi kontrollerle ve şartlara uyularak kademeli olarak açmayı planlıyoruz."

AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

ÖNCE KÜÇÜK İLLER BAŞLAYACAK

Altaş, şu anda 436 'nin yüzde 80'inin kapalı olduğuna dikkat çekerek, "Diğerleri açık kalsa da perakendeciler mağaza açmadığı için fiili olarak kapalı. Açılma kararı önce küçük illerde denenebilir. Vakaların daha az olduğu yerlerde. Burada kamuyla en uygun şekilde hareket edeceğiz, Bilim Kurulu ve kamunun tavsiyelerine göre açılış yapmak istiyoruz" dedi.

CİDDİ HİJYEN ÖNLEMİ ŞART

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de, öncelikle bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun, sonrasında da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararının beklendiğini belirterek, "Açılış koşullarının bize uygun olması gerekir. Hijyen ve sosyal mesafe konularında ciddi önlemler alınmalı. Küçük mağazalarda bir müşteri çıkmadan diğeri alınmamalı. Ayrıca AVM'ler açıldıktan sonra 3 ay markalardan kira alınmamasını talep ediyoruz. Ayrıca kontrat değil ciro kirasına dönülmesi gerekir. Markaların yaşaması için bu gerekiyor" dedi.

AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

YÜZDE 80'İ NORMALE DÖNME HAZIRLIĞINDA

Pek çok yatırımcısı yeniden normale dönmek için çalışmalar yapıyor. Bu süreçte AVM'lerin yüzde 80'inin açılacağı tahmin ediliyor.

8 - 15 Mayıs tarihleri arasında açılmayı planlayan AVM'ler arasında Gülaylar Group, Multi, Ece Group AVM'leri olduğu öğrenildi. Gülaylar Group bünyesinde City's Nişantaşı, Meydan, Kozyatağı Carrefour AVM markaları var. Multi bünyesinde Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Ankara Outlet, Forum Erzurum, Forum Trabzon, Forum Gaziantep, Forum Mersin gibi AVM'ler bulunuyor. Ece Group bünyesinde de Marmara Park, Aqua Florya, Axis İstanbul, ANKAMall, Espark, Park Afyon, TerraCity, Antalya Migros Alışveriş Merkezi gibi AVM'ler var.

AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

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AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!

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