AVM’ler ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle kapanan AVM’ler açılıyor mu? Açılış tarihiyle ilgili açıklama geldi!
YÜZDE 80'İ NORMALE DÖNME HAZIRLIĞINDA
Pek çok AVM yatırımcısı yeniden normale dönmek için çalışmalar yapıyor. Bu süreçte AVM'lerin yüzde 80'inin açılacağı tahmin ediliyor.
8 - 15 Mayıs tarihleri arasında açılmayı planlayan AVM'ler arasında Gülaylar Group, Multi, Ece Group AVM'leri olduğu öğrenildi. Gülaylar Group bünyesinde City's Nişantaşı, Meydan, Kozyatağı Carrefour AVM markaları var. Multi bünyesinde Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Ankara Outlet, Forum Erzurum, Forum Trabzon, Forum Gaziantep, Forum Mersin gibi AVM'ler bulunuyor. Ece Group bünyesinde de Marmara Park, Aqua Florya, Axis İstanbul, ANKAMall, Espark, Park Afyon, TerraCity, Antalya Migros Alışveriş Merkezi gibi AVM'ler var.