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Batuhan A. isimli gemi Marmara’da batmıştı! Çarpıcı gelişme: Aramalar o noktada yoğunlaştı!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
17:21
Batuhan A. isimli gemi Marmara’da batmıştı! Çarpıcı gelişme: Aramalar o noktada yoğunlaştı!
Bursa'da kargo gemisi Batuhan A., 15 Şubat'ta 6 mürettebatı ile battı. 13 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında aşçı Zeynep Kılınç ile yağcı Hüseyin Tutuk'un cansız bedenine ulaşıldı. 612 personelle deniz, hava ve karadan devam eden çalışmalarda Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı'nın dalgıçları da mürettebatın ağlara takılma ihtimaline karşı midye çiftliğine daldı.