Batuhan A. isimli gemi Marmara’da batmıştı! Çarpıcı gelişme: Aramalar o noktada yoğunlaştı!

NENE HATUN DEVREDE; 612 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Kayıp mürettebatın yakınlarının talebiyle 11'inci günde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü unsuru olan Nene Hatun Gemisi'nden çalışma başlatıldı. İlk günden itibaren cihazlarla su üstü ve dip taraması gerçekleştiren dalgıçlar, arama çalışmalarının 12'nci gününde batık gemiye daldı. Gemi enkazında ve su yüzeyindeki aramalarda, mürettebata ait olduğu değerlendirilen cüzdan, ayakkabı, pantolon ve gömlek gibi kıyafetler bulunurken, eşyaların kime ait olduğu inceleme sonucu belirlenecek.