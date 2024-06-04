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KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Kurban Bayram Tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan kararları açıklayacak
Giriş Tarihi: 04.06.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
16:06
'Bayram tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?' soruları vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken; gelen son dakika haberine göre; Kritik Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Kabine'den çıkacak kararlarda. Başkan Erdoğan toplantı sonrası millete sesleniş konuşması yaparak alınan Kabine Toplantısı kararlarını duyuracak.