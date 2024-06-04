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Haberler Yaşam KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Kurban Bayram Tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan kararları açıklayacak
Giriş Tarihi: 04.06.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 16:06

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Kurban Bayram Tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan kararları açıklayacak

'Bayram tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?' soruları vatandaşlar tarafından merakla takip edilirken; gelen son dakika haberine göre; Kritik Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Kabine'den çıkacak kararlarda. Başkan Erdoğan toplantı sonrası millete sesleniş konuşması yaparak alınan Kabine Toplantısı kararlarını duyuracak.

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Kurban Bayram Tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan kararları açıklayacak

Son dakika haberi... Kritik Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Masada kabine üyelerinin son 1 yılda gerçekleştirdiği icraatlar var. Öte yandan; "Kurban Bayramı Tatili 9 gün mü olacak" sorularına yanıt da Kabine'den çıkacak kararla belli olacak.

Peki Kritik Kabine Toplantısında hangi konular ele alınacak? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Kurban Bayram Tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan kararları açıklayacak

Kabine bugün Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplandı. Kabinede Kurban Bayramı tatili süresinin 9 güne uzatılması değerlendirilecek.

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KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Kurban Bayram Tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan kararları açıklayacak

Kabinenin diğer gündem maddesi ise ekonomi ve kamuda tasarruf önlemleri olacak.

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Kurban Bayram Tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan kararları açıklayacak

Ekonomideki yol haritası masaya yatırılacak, kamuda tasarruf tedbirlerinin yansımaları ve yeni tedbirlerin detayları görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Kurban Bayram Tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan kararları açıklayacak

BAŞIBOŞ KÖPEK TASARISI

Meclis gündemine alınacak olan başıboş köpek tasarısı da kabinede ele alınacak.

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