KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Kurban Bayram Tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan kararları açıklayacak

Son dakika haberi... Kritik Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Masada kabine üyelerinin son 1 yılda gerçekleştirdiği icraatlar var. Öte yandan; "Kurban Bayramı Tatili 9 gün mü olacak" sorularına yanıt da Kabine'den çıkacak kararla belli olacak.

Peki Kritik Kabine Toplantısında hangi konular ele alınacak? İşte detaylar...