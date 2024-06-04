Son Dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
Son dakika... Kritik Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası emeklilere müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "Kurban Bayramı ikramiyelerini 10-14 Haziran tarihleri arasına emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.
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