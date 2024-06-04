Son Dakika: Kurban Bayram Tatili 9 gün oldu mu? Başkan Erdoğan kararı açıkladı

'Bayram tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak?' soruları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyordu. Başkan Erdoğan resmi kararı açıkladı. 20 ve 21 Haziran'ın da idari izin sayılması ile birlikte Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Detaylar A Haber'de!